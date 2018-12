ROMANIA - SPANIA EHF EURO LIVE | Avertismentul lansat de Ambros Martin inainte de partida. Ce schimbari face

Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show! Gala incepe la PRO X de la 20:00! Morosanu se bate la PRO TV de la 23:30! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Romania a impresionat la EHF EURO, insa a pierdut categoric in fata Olandei, singura echipa neinvinsa la turneul francez. Selectionerul Ambros Martin a fost dezamagit si a promis o schimbare de atitudine din partea jucatoarelor sale. Cu o victorie in fata Spaniei, Romania are sanse mari sa se califice in semifinale. Urmeaza apoi un duel tare cu Ungaria.

"Azi nimic nu a mers pentru noi. Nu am reusit sa jucam la un nivel ridicat, ca in meciurile precedente. Olanda e o echipa buna, cu jucatoare foarte bune. Azi n-au mers nici apararea, nici atacul. Diferentele nu sunt mari si trebuie sa jucam bine. Nu ne putem permite sa jucam asa cum am facut-o azi. Trebuie sa luptam in continuare, pentru ca spiritul echipei este bun.

Am jucat foarte bine in prima faza a grupelor. Si azi am luptat pentru cele doua puncte, ne pregatim pentru meciul cu Spania. Trebuie sa recuperam jucatoarele si fizic si mental pentru meciurile care urmeaza", a declarat spaniolul.

"Nu m-a surprins Olanda, stiam ca e o echipa buna. Cheia meciului a fost la inceputul reprizei a doua. Ele au luat un avantaj mare si au jucat cu incredere. Noi am fost mai tot timpul in urma si e greu sa castigi cu o echipa ca Olanda", a explicat Ambros Martin.

Clasamentul actualizat al grupei principale II

1. Olanda - 6 puncte (mai are de jucat cu Norvegia si Spania)

2. Romania - 4 puncte (mai are de jucat cu Spania si Ungaria)

3. Ungaria - 4 puncte (mai are de jucat cu Romania)

4. Germania - 4 puncte (mai are de jucat cu Olanda)

5. Norvegia - 2 puncte (mai are de jucat cu Olanda si Spania)

6. Spania - 0 puncte (mai are de jucat cu Romania si Norvegia)

Urmareste aici LIVE Romania - Spania la EHF EURO din Franta!