ROMANIA - SPANIA LIVE 19:00 | Jucam pentru visul de semifinale impotriva unei echipe care nu mai are sanse! Pe tabloul ultimelor 4 a intrat deja Rusia, iar Franta o poate urma

Romania intalneste astazi Spania, in cel de-al doilea meci din Grupa Principala II a Campionatului European. Partida este de la 19:00 LIVE pe www.sport.ro si Facebook/Sport.ro

Nationala Romaniei a dominat grupa cu Norvegia, Germania si Cehia, calificandu-se cu maximum de puncte in grupa principala. Debutul in cea de-a doua faza a Campionatului European a fost, insa, unul nefericit. Romania a pierdut 24-29 in fata Olandei lui Helle Thomsen.

Romania poate face, insa, inca un pas, cel putin unul de moral, catre locul in semifinalele Campionatului European daca va obtine o victorie in fata Spaniei, astazi, de la 19:00, intr-un meci care va fi LIVE pe www.sport.ro si Facebook/Sport.ro.

Chiar si cu o victorie in fata Spaniei, Romania va mai avea, insa, nevoie de un rezultat identic in fata Ungariei, in ultima etapa, acela fiind meciul cel mai important.

Clasamentul actualizat al grupei principale II

1. Olanda - 6 puncte (mai are de jucat cu Norvegia si Spania)

2. Romania - 4 puncte (mai are de jucat cu Spania si Ungaria)

3. Ungaria - 4 puncte (mai are de jucat cu Romania)

4. Germania - 4 puncte (mai are de jucat cu Olanda)

5. Norvegia - 2 puncte (mai are de jucat cu Olanda si Spania)

6. Spania - 0 puncte (mai are de jucat cu Romania si Norvegia)

Clasamentul grupei principale I

1. Rusia - 8 puncte (calificata in semifinala)

2. Franta - 5 puncte (inca depinde de meciul cu Serbia)

3. Muntenegru - 4 puncte (are de jucat cu Danemarca, dar asteapta pasul gresit al Frantei)

4. Suedia - 3 puncte

5. Serbia - 2 puncte

6. Danemarca - 2 puncte