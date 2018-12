HANDBAL FEMININ ROMANIA | Reactia lui Ambros Martin dupa infrangerea cu Olanda: "Acolo am pierdut meciul! N-a mers nimic!"

Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show! Gala incepe la PRO X de la 20:00! Morosanu se bate la PRO TV de la 23:30! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Nationala Romaniei a pierdut primul ei meci la EHF Euro 2019 la 5 puncte in fata Olandei. Selectionerul Romaniei considera insa ca au existat lucruri pozitive in partida de astazi.

"Nimic nu a mers astazi, nici in atac, nici in aparare. Nu cred ca au fost mari diferente la Euro intre echipe, trebuie sa jucam mai bine. Trebuie sa continuam sa luptam, putem sa consideram ca fiind pozitiv faptul ca echipa a luptat timp de 60 de minute.



Startul reprizei a doua a fost cel care a decis meciul, nu am inceput bine iar ei au jucat cu multa incredere. Mai e pana la meciul cu Spania, am jucat foarte bine pentru a castiga primele 4 puncte, si astazi am jucat pentru castigarea celor 2 puncte, acum trebuie sa ne recuperam fizic si mental" a spus Ambros Martin la TVR.

Iata clasamentul grupei dupa Romania - Olanda:

1. Olanda 6 puncte

2. Romania 4 puncte

3. Germania 4 puncte

4. Ungaria 4 puncte

5. Norvegia 2 puncte

6. Spania 0 puncte