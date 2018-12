ROMANIA - SPANIA EHF EURO LIVE | ATENTIE la jucatoarele din Spania! Eliminate deja, ibericele au pierdut la ultima faza cu Olanda

Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show! Gala incepe la PRO X de la 20:00! Morosanu se bate la PRO TV de la 23:30! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Nationala Romaniei e aproape de calificarea in semifinale la EHF EURO, dar pentru asta are nevoie de victorie contra Spaniei, echipa deja eliminata din competitie.

Cu toate astea, nationala Romaniei are nevoie de concentrare maxima, surprize fiind oricand posibile. Spania a invins doar Croatia la EURO, insa apoi a pierdut cu Olanda in ultima secunda, iar apoi a pierdut la scor cu Ungaria si Germania.

Desi invinse de Olanda in ultima partida, tricolorele sunt in continuare foarte increzatoare ca se pot califica in faza semifinalelor, iar o victorie impotriva Spaniei ar insemna un pas important spre atingerea acestui obiectiv.

"Spania este o echipa care se bucura de handbal , cu siguranta va fi un meci foarte interesant. Lucram sa devenim mai puternice in fiecare zi si sper sa aratam asta pe teren in meciurile urmatoare", spune Cristina Laslo.

Romania a invins Spania ultima data la Campionatul Mondial din 2017, scor 19-17 si conduce la bilantul general, 10 victorii in 14 partide. Romania are 5 victorii din 6 intalni contra Spaniei la campionatele europene.

Sperantele romanilor stau in Cristina Neagu, noua golghetera all time al campionatelor europene. Ea va disputa meciul 38 in tricoul Romaniei si o va egala pe Aurelia Bradeanu, detinatoarea recordului.

Clasamentul grupei:

1 Olanda 6p

2 Romania 4p

3 Germania 4p

4 Ungaria 4p

5 Norvegia 2 p

6 Spania 0p

