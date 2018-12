O luam de la capat! Patru lucruri pe care Romania trebuie sa le faca pentru a bate Spania la EHF EURO 2018

Romania joaca in aceasta seara cu Spania, de la ora 19:00

Autor: Adrian Costeiu



Esecul cu Olanda nu a distrus sperantele Romaniei la o semifinala la Paris la EHF EURO 2018, ci doar le-a pus putin pe hold. « Tricolorele » lui Ambros Martin trebuie sa mai astepte inca doua zile, in care sa obtina doua victorii: prima, azi, cu Spania, iar miercuri seara, tot de la ora 19:00, contra rivalei Ungaria. In orice scenariu posibil, patru puncte ne asigura biletul in semifinale. De fapt, o victorie si un egal, indiferent de meci, e minimul necesar pe care echipa lui Ambros Martin trebuie sa il obtina pentru a merge mai departe. Un esec, iar calculele se complica.

Sa nu intram in jocul lor!

Auzim des, aproape de la fiecare jucator sau antrenor ca intr-un campionat lucrurile trebuie luate pas cu pas, iar meciul urmator e cel mai important. La EHF EURO 2018, nu e tocmai asa. Crucial e meciul cu Ungaria. Dar linistea poate fi adusa de o victorie cu Spania, prima echipa eliminata din main round, dupa ce a pierdut vineri cu Germania, scor 29:24. Cu zero puncte, doar o victorie « stearsa » din faza grupelor cu Croatia, ibericele nu au aratat foarte multe la turneul final din Franta, insa reprezinta, intr-o zi buna, un adversar incomod. Dovada victoria obtinuta de Olanda in fata Spaniei, cand Lois Abbingh a marcat cu o secunda inainte de final pentru 28:27. Ce ar trebui sa facem pentru a castiga ?

In primul rand, sa nu jucam de la egal la egal cu Spania. La fel ca in partidele cu Cehia, Germania si Norvegia, din grupa de la Brest, inceputul trebuie sa fie perfect. La meciul cu Germania, decisiv pentru iberice, Germania a facut acest lucru, s-a distantat destul de repede la 5-6 goluri, iar Spania nu a mai reusit sa revina. A ramas cat de cat aproape in joc prin eforturile lui Carmen Martin, fosta extrema dreapta a lui CSM Bucuresti fiind cea mai importanta jucatoare a ibericelor. Dar, altfel, lotul Spaniei e fie imbatranit, fie lipsit de valoare pe alte posturi. Lucru de care Romania trebuie sa profite!

O echipa bine cunoscuta

Daca nu Ambros Martin, care e spaniol, si ar trebui sa cunoasca mare parte a lotului Spaniei, atunci Horatiu Pasca, secundul nationalei Romaniei, ar trebui sa stie bine adversara de azi. Are doua jucatoare din nationala Spaniei la echipa de club, Gloria Bistrita, pe pivotul Paula Garcia Avila si pe interul dreapta Almudena Rodriguez. In plus, centrul Alicia Fraga Fernandez, care poate evolua si inter stanga, e la SCM Ramnicu Valcea.

Centrul Nerea Pena, de la Ferencvaros, nu mai are nevoie de nicio prezentare, dar a avut un turneu final fluctuant, fiind catastrofala in meciul cu Germania. Martin e si ea o jucatoare de top, cu o tehnica senzationala, dar la 30 de ani, doi ani la o echipa mediocra din Franta, Nice, plus fara o motivatie prea mare, Spania avand sanse minime chiar si la locul 3, ar putea avea un joc mai slab. In plus, portarul Silvia Navarro (39 de ani), fosta la Oltchim, a fost prea usor depasita la acest EHF EURO.

Mai clar in atac

Reteta ar trebui sa fie aceeasi ca in primele trei meciuri: o aparare cat mai exacta, un joc mai bun in poarta al lui Dedu si Dumanska si calm si relaxare in atac. Defensiva Spaniei era renumita in ultimii ani, dar a facut un pas in spate, astfel ca Cristina Neagu ar putea sa aiba un joc mai bun decat in meciul cu Olanda, cand nu a inscris decat 4 goluri din 14 aruncari. « A fost greu cand ai permanent trei jucatoare pe tine », a explicat Neagu la finalul partidei. Mai mult, Crina Pintea, pivot aproape la 100% in primele partide, a ratat cinci aruncari din postura de 1 vs 1 cu Tess Wester, fiind greu de crezut ca poate sa repete un meci atat de slab, la forma excelenta pe care a aratat-o in 2018.

….si mai multa dorinta

Esecul cu Olanda ne-a aratat, probabil, unde ne situam. Victoria batavelor e clar meritata si nu poate fi pusa nicio secunda sub semnul intrebarii. Dar! Romania a aratat ca se poate bate de la egal la egal cu o echipa puternica, chiar si atunci cand jocul nu functioneaza la parametri maximi. La pauza, era 11:10, cand Olanda putea conduce foarte clar. Iar primul atac din repriza secunda a fost al nationalei Romaniei. Ce a urmat, e un exemplu de « asa nu ». Daca Romania va juca asa, va rata, cu siguranta, calificarea. Dar aici e vorba de dorinta, putere si munca. Iar asta au facut pana acum fetele. Pentru aparare, de asta avem nevoie !