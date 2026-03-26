Naţionala României va evolua în Grupa a 6-a a preliminariilor Campionatului European de handbal masculin - EHF EURO 2028, alături de Franţa, Polonia şi Letonia, potrivit tragerii la sorţi efectuate joi seara, la Lisabona.

Adversarele României din preliminariile EURO 2028

Franţa, campioana europeană din 2024, a fost preluată recent de celebrul antrenor spaniol de origine kârgâză Talant Dujshebaev.

România şi Polonia s-au înfruntat şi în preliminariile EURO 2026, tricolorii pierzând ambele partide la un gol, 27-28 acasă şi 29-30 în deplasare.

20 de naționale la EURO 2028

În total, 20 de echipe se vor califica la turneul final, primele două clasate din fiecare grupă, precum şi cele mai bune patru echipe de pe locul al treilea.

EHF EURO 2028 se va desfăşura în perioada 13-30 ianuarie 2028 în Spania, Portugalia şi Elveţia.

Campioana europeană en-titre, Danemarca, nu va evolua în preliminarii, la fel ca echipele gazdă. Cele patru formaţii urmează să participe direct la EHF EURO Cup 2028.

Agerpres