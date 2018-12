ROMANIA - RUSIA | Pintea, un car de nervi dupa esecul cu Rusia: "Puteam sa dau 100 de goluri, dar am nevoie de minge! Nu pot sa fac MINUNI!" Ce le-a transmis Neagu la pauza

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Morosanu da cu pumnul AZI IN DIRECT la ProTV si PRO X in Dynamite Fighting Show! Gala incepe la PRO X de la 20:00! Morosanu se bate la PRO TV de la 23:30!

Crina Pintea, una dintre cele mai bune jucatoare ale Romaniei la acest Campionat European, a fost extrem de dezamagita si de suparata la finalul partidei.

Pintea da vina pe o supra-motivare pentru esecul cu Rusia si spune ca nici nu se mai gandeste la finala mica ce se va disputa duminica. Mare finala era obiectivul.

"Da, sincer, foarte dezamagitor acest meci. Atat s-a putut astazi. Meciul are 60 de minute si trebuie sa joci pana in ultima secunda. Am fost foarte motivate si poate am cazut in cealalta extrema. Eu cred ca puteam, dar nu e de ajuns doar sa spui asta. Am gresit in ambele faze. S-a vazut lipsa Cristinei, normal. Nu vrea sa gasesc scuze, dar cred ca am fost prea motivate. Nu vreau sa ma gandesc la finala mica.

Cristina e mereu alaturi de noi. Ne-a spus ca fost bine in prima repriza. Acolo pe semicerc puteam sa dau 100 de goluri, dar am nevoie de minge, nu pot sa fac magie. Ne pare rau, normal. Vin de 8 ani la nationala, nu cred ca mai prind sansa asta", a declarat Crina Pintea la finalul partidei.