ROMANIA - RUSIA | Gestul facut de Neagu la pauza meciului cu Rusia! Nu a mai putut rezista in tribune

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Morosanu da cu pumnul AZI IN DIRECT la ProTV si PRO X in Dynamite Fighting Show! Gala incepe la PRO X de la 20:00! Morosanu se bate la PRO TV de la 23:30!

Cristina Neagu a urmarit din tribune prima repriza a meciului cu Rusia si si-a incurajat colegele la fiecare faza. Romania a intrat la pauza la un singur gol in spatele Rusiei, scor 15-16.

Dupa ce a fost suporter de lux in prima repriza, Neagu a mers la vestiare in pauza. Cristina a tinut sa-si incurajeze colegele si sa fie alaturi de ele in pauza meciului cu Rusia.

Neagu si-a reluat apoi locul in tribune, in spatele portii, si a inceput sa le indicatii in aparare fetelor lui Ambros Martin.