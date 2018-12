ROMANIA - RUSIA | "Nationala arata bine! Multe echipe sunt deja acasa!" Cum am pierdut semifinala: "In aparare s-a facut diferenta!"

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Morosanu da cu pumnul AZI IN DIRECT la ProTV si PRO X in Dynamite Fighting Show! Gala incepe la PRO X de la 20:00! Morosanu se bate la PRO TV de la 23:30!

Romania a pierdut semifinala cu Rusia si va juca finala mica, duminica, ora 15:00.

Cristina Laslo, cea mai buna jucatoare a Romaniei in prima repriza, sustine ca apararea a facut diferenta in acest meci.

"Am inceput foarte bine, a fost o prima repriza foarte, le-am dominat si fizic si psihic. Cred ca in aparare s-a facut diferenta. Nu cred ca s-a speriat nimeni, au venit peste noi cu goluri. Sunt mandra de joc si cum am jucat colectiv, dar in aparare s-a facut diferenta. Meritam sa jucam aceasta finala mica.

Nationala arata bine. Am jucat ultimele meciuri, multe echipe sunt deja acasa. E un lucru mare sa jucam finala mica", a declarat Cristina Laslo.