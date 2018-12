ROMANIA - RUSIA 22-28 | Prima reactie din tabara Romaniei dupa infrangerea din semifinale! Ce le-a spus Cristina Neagu in vestiar colegelor

Romania 22-28 Rusia. Jucam finala mica a EURO, pentru medaliile de bronz. Cristina Florica a vorbit la finalul meciului.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Morosanu da cu pumnul AZI IN DIRECT la ProTV si PRO X in Dynamite Fighting Show! Gala incepe la PRO X de la 20:00! Morosanu se bate la PRO TV de la 23:30!

"Nu neaparat o dezamagire mare, pentru ca mai avem maine o sansa si trebuie sa profitam de ea. Am simtit ca se poate pana in a doua repriza, cand nu a mai mers nici atacul, nici apararea. S-au dus la cateva goluri si a fost greu sa mai revenim in meci. Nu am cazut mental, dar mai degraba fizic. Ne-am dorit, atat s-a putut.

Cristina (n.r Neagu) a fost in vestiar inainte de meci, la pauza si dupa. Ne-a spus sa visam, sa jucam, sa dam ce putem.

Ne dorim foarte mult o medalie la acest EURO, vom lupta pentru bronz", a spus Cristina Florica.