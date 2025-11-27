România a făcut un meci mare, la Rotterdam, zdrobind Croația la 9 goluri diferență: 33-24. A fost o partidă dătătoare de speranță, care ne-a scutit deja de o mare presiune, după cum Sport.ro a explicat aici.

Și sâmbătă (ora 19:00), când fetele vor reveni pe teren, la Rotterdam, putem fi optimiști, în privința duelului cu Japonia. Pentru că, la ce a făcut în această seară, reprezentativa asiatică a arătat ca una de bătut. Danemarca, echipa care ne va pune cele mai mari probleme în grupa A (1 decembrie, ora 21:30), a strivit-o pe Japonia, scor 36-19!

S-a ajuns la acest rezultat final, în condițiile în care, în prima repriză, handbalistele asiatice au înscris doar... 6 goluri! Abia în partea secundă, partida s-a mai echilibrat, și pe fondul relaxării danezelor, care au câștigat partea secundă la o diferență de „doar“ patru goluri: 17-13.

La Mondialul din Germania și Olanda, după prima fază a grupelor, primele trei clasate din fiecare serie vor avansa în Grupele Principale.

Danemarca are în palmares un titlu Mondial (1997), trei trofee europene (1994, 1996, 2002) și trei medalii de aur la Jocurile Olimpice de Vară (1996, 2000, 2004).

