România - Croația, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 19:00! Fetele lui Ovidiu Mihăilă debutează la Campionatul Mondial

Prima partidă a României va fi împotriva Croației și va avea loc joi, de la ora 19:00. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.
După ce au defilat la Trofeul Carpați, handbalistele lui Ovidiu Mihăilă vor avea parte de un test mult mai complicat într-o grupă de care, pe lângă Croația, mai fac parte și Japonia și Danemarca.
Programul României la Campionatul Mondial din 2025
- 27 noiembrie, ora 19:00 - România - Croația
- 29 noiembrie, ora 19:00 - România - Japonia
- 1 decembrie, ora 21:30 - Danemarca - România
Cele 18 handbaliste joacă toate în Liga Florilor, 3 dintre ele sunt naturalizate
Toate cele 18 jucătoare aflate sub comanda selecţionerului Ovidiu Mihăilă evoluează în Liga Florilor, trei dintre ele fiind naturalizate (Dumanska, Skrobic şi Elghaoui).
România va disputa toate meciurile din Grupa A în Ahoy Arena din Rotterdam, pe 27 noiembrie contra Croaţiei (ora 19:00), pe 29 noiembrie împotriva Japoniei (ora 19:00), iar pe 1 decembrie contra Danemarcei (ora 21:30).
România a participat la toate ediţiile Campionatului Mondial de handbal feminin, iar în 2023 s-a clasat pe locul 12.
Lotul echipei României
Portari:
Yuliya Dumanska (CS Minaur Baia Mare), Bianca Curmenţ (Corona Braşov), Elena Şerban (Dunărea Brăila);
Extreme dreapta:
Sonia Seraficeanu (CS Gloria Bistriţa), Mihaela Mihai (CSM Bucureşti);
Extreme stânga:
Gabriela Dumitraşcu (Corona Braşov), Eva Kerekes (Gloria Bistriţa);
Interi:
Sorina Grozav (Corona Braşov), Maria Skrobic (CS Rapid Bucureşti), Alicia Gogîrlă (SCM Craiova);
Centri:
Rebeca Necula (SCM Râmnicu Vâlcea), Alisa Boiciuc (Corona Braşov), Andreea Cristina Popa (Dunărea Brăila), Elena Roşu (Dunărea Brăila), Cristina Laslo (Gloria Bistriţa);
Pivoţi:
Lorena Ostase (Gloria Bistriţa), Sonia Vasiliu (CSM Slatina), Asma Elghaoui (SCM Râmnicu Vâlcea).