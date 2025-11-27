România - Croația, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 19:00! Fetele lui Ovidiu Mihăilă debutează la Campionatul Mondial

Prima partidă a României va fi împotriva Croației și va avea loc joi, de la ora 19:00. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

După ce au defilat la Trofeul Carpați, handbalistele lui Ovidiu Mihăilă vor avea parte de un test mult mai complicat într-o grupă de care, pe lângă Croația, mai fac parte și Japonia și Danemarca.

Programul României la Campionatul Mondial din 2025