România - Croația, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 19:00! Fetele lui Ovidiu Mihăilă debutează la Campionatul Mondial

Rom&acirc;nia - Croația, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 19:00! Fetele lui Ovidiu Mihăilă debutează la Campionatul Mondial Handbal
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

România va debuta la Campionatul Mondial de handbal feminin care va avea loc în Olanda și Germania.

TAGS:
Campionatul MondialHandbalRomania
Din articol

Prima partidă a României va fi împotriva Croației și va avea loc joi, de la ora 19:00. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

După ce au defilat la Trofeul Carpați, handbalistele lui Ovidiu Mihăilă vor avea parte de un test mult mai complicat într-o grupă de care, pe lângă Croația, mai fac parte și Japonia și Danemarca.

Programul României la Campionatul Mondial din 2025

  • 27 noiembrie, ora 19:00 - România - Croația
  • 29 noiembrie, ora 19:00 - România - Japonia
  • 1 decembrie, ora 21:30 - Danemarca - România

Cele 18 handbaliste joacă toate în Liga Florilor, 3 dintre ele sunt naturalizate

Toate cele 18 jucătoare aflate sub comanda selecţionerului Ovidiu Mihăilă evoluează în Liga Florilor, trei dintre ele fiind naturalizate (DumanskaSkrobic şi Elghaoui).

România va disputa toate meciurile din Grupa A în Ahoy Arena din Rotterdam, pe 27 noiembrie contra Croaţiei (ora 19:00), pe 29 noiembrie împotriva Japoniei (ora 19:00), iar pe 1 decembrie contra Danemarcei (ora 21:30).

România a participat la toate ediţiile Campionatului Mondial de handbal feminin, iar în 2023 s-a clasat pe locul 12.

Lotul echipei României

Portari: 

Yuliya Dumanska (CS Minaur Baia Mare), Bianca Curmenţ (Corona Braşov), Elena Şerban (Dunărea Brăila);

Extreme dreapta: 

Sonia Seraficeanu (CS Gloria Bistriţa), Mihaela Mihai (CSM Bucureşti);

Extreme stânga: 

Gabriela Dumitraşcu (Corona Braşov), Eva Kerekes (Gloria Bistriţa);

Interi: 

Sorina Grozav (Corona Braşov), Maria Skrobic (CS Rapid Bucureşti), Alicia Gogîrlă (SCM Craiova);

Centri: 

Rebeca Necula (SCM Râmnicu Vâlcea), Alisa Boiciuc (Corona Braşov), Andreea Cristina Popa (Dunărea Brăila), Elena Roşu (Dunărea Brăila), Cristina Laslo (Gloria Bistriţa);

Pivoţi: 

Lorena Ostase (Gloria Bistriţa), Sonia Vasiliu (CSM Slatina), Asma Elghaoui (SCM Râmnicu Vâlcea).

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ciclonul „ADEL” ajunge în România. Grecia este sub cod roșu de vreme severă. Harta zonelor afectate
Ciclonul &bdquo;ADEL&rdquo; ajunge &icirc;n Rom&acirc;nia. Grecia este sub cod roșu de vreme severă. Harta zonelor afectate
ARTICOLE PE SUBIECT
Ce lovitură! Ungurii au &bdquo;furat-o&rdquo; pe handbalista care &icirc;și punea fanii pe jar la CSM București
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care își punea fanii pe jar la CSM București
Seară groaznică &icirc;n handbalul rom&acirc;nesc! Echipele din Liga Zimbrilor au pierdut la scor &icirc;n European League
Seară groaznică în handbalul românesc! Echipele din Liga Zimbrilor au pierdut la scor în European League
Perioada &icirc;n care rom&acirc;nii dictau ritmul &icirc;n handbalul mondial: &rdquo;Francezii s-au inspirat de la noi, după care am fost lăsați de-o parte&rdquo;
Perioada în care românii dictau ritmul în handbalul mondial: ”Francezii s-au inspirat de la noi, după care am fost lăsați de-o parte”
ULTIMELE STIRI
Veste proastă pentru Cristi Chivu, după Atletico - Inter 2-1
Veste proastă pentru Cristi Chivu, după Atletico - Inter 2-1
Diego Simeone, la Inter? Fabrizio Romano dezvăluie: Trebuie să facă un sacrificiu imens
Diego Simeone, la Inter? Fabrizio Romano dezvăluie: "Trebuie să facă un sacrificiu imens"
Fostul jucător de la FCSB și-a anunțat plecarea de la echipa sa după un singur meci: &rdquo;Sunt recunoscător&rdquo;
Fostul jucător de la FCSB și-a anunțat plecarea de la echipa sa după un singur meci: ”Sunt recunoscător”
&bdquo;Dacă nu ești Federer...&rdquo; Simona Halep explică lecția de viață pe care a &icirc;nvățat-o &icirc;n tenis
„Dacă nu ești Federer...” Simona Halep explică lecția de viață pe care a învățat-o în tenis
Sergio Ramos de Rom&acirc;nia joacă la CS Dinamo, &icirc;n Liga a 2-a, unde a debutat la 15 ani!
Sergio Ramos de România joacă la CS Dinamo, în Liga a 2-a, unde a debutat la 15 ani!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
S&acirc;rbii, uimiți de transferul de 15.000.000 euro de la FCSB

Sârbii, uimiți de transferul de 15.000.000 euro de la FCSB

Kylian Mbappe scrie istorie &icirc;n Liga Campionilor. Performanța sa din Olympiacos - Real Madrid este depășită de un singur fotbalist

Kylian Mbappe scrie istorie în Liga Campionilor. Performanța sa din Olympiacos - Real Madrid este depășită de un singur fotbalist

Nota primită de Dennis Man, după ce PSV a zdrobit-o pe Liverpool pe Anfield

Nota primită de Dennis Man, după ce PSV a zdrobit-o pe Liverpool pe Anfield

Cristi Chivu, OUT de la Inter? Anunțul sumbru venit din Italia după eșecul cu Atletico

Cristi Chivu, OUT de la Inter? Anunțul sumbru venit din Italia după eșecul cu Atletico

Drăgușin devine o problemă pentru Tottenham: &bdquo;Vești proaste!&ldquo;

Drăgușin devine o problemă pentru Tottenham: „Vești proaste!“

Inter Milano i-a decis soarta lui Cristi Chivu

Inter Milano i-a decis soarta lui Cristi Chivu



Recomandarile redactiei
Diego Simeone, la Inter? Fabrizio Romano dezvăluie: Trebuie să facă un sacrificiu imens
Diego Simeone, la Inter? Fabrizio Romano dezvăluie: "Trebuie să facă un sacrificiu imens"
Veste proastă pentru Cristi Chivu, după Atletico - Inter 2-1
Veste proastă pentru Cristi Chivu, după Atletico - Inter 2-1
Fostul jucător de la FCSB și-a anunțat plecarea de la echipa sa după un singur meci: &rdquo;Sunt recunoscător&rdquo;
Fostul jucător de la FCSB și-a anunțat plecarea de la echipa sa după un singur meci: ”Sunt recunoscător”
De nicăieri! Unde e așteptat Kurt Zouma, după doar 4 meciuri la CFR Cluj
De nicăieri! Unde e așteptat Kurt Zouma, după doar 4 meciuri la CFR Cluj
Ionel Dănciulescu, dat pe spate de un atacant din Superligă: &rdquo;E preferatul meu&rdquo;
Ionel Dănciulescu, dat pe spate de un atacant din Superligă: ”E preferatul meu”
Alte subiecte de interes
&rdquo;Mulți jucători nu aveau ce să caute la Mondialul din &rsquo;94&rdquo;. Florin Răducioiu a numit 3 fotbaliști pe care &icirc;i voia &icirc;n SUA
”Mulți jucători nu aveau ce să caute la Mondialul din ’94”. Florin Răducioiu a numit 3 fotbaliști pe care îi voia în SUA
Rom&acirc;nia a bătut Japonia la Campionatul Mondial, Divizia I. Cu ce scor s-a terminat meciul de la Bolzano
România a bătut Japonia la Campionatul Mondial, Divizia I. Cu ce scor s-a terminat meciul de la Bolzano
Surpriză! Soția lui Van der Vaart nu mai e cea mai urmărită jucătoare de handbal din lume. O rivală de la CSM i-a luat locul
Surpriză! Soția lui Van der Vaart nu mai e cea mai urmărită jucătoare de handbal din lume. O rivală de la CSM i-a luat locul
Narcisa Lecușanu, &bdquo;telegramă&rdquo; de la Paris: &bdquo;&Icirc;mi pare rău! Ce regret are fosta mare handbalistă
Narcisa Lecușanu, „telegramă” de la Paris: „Îmi pare rău!" Ce regret are fosta mare handbalistă
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! C&acirc;nd vor fi puse &icirc;n v&acirc;nzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din Rom&acirc;nia, dar nu &icirc;i vrea nimeni &icirc;n Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
CITESTE SI
Alertă la Washington. Doi militari au fost &icirc;mpușcați l&acirc;ngă Casa Albă

stirileprotv Alertă la Washington. Doi militari au fost împușcați lângă Casa Albă

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Chișinăul i-a pus &icirc;n față ambasadorului rus drona căzută pe o casă din Florești. Reacția diplomatului

stirileprotv Chișinăul i-a pus în față ambasadorului rus drona căzută pe o casă din Florești. Reacția diplomatului

SRI &icirc;nființează o unitate specială dedicată luptei anticorupție. Nicuşor Dan: Nu repetăm greșelile din trecut

stirileprotv SRI înființează o unitate specială dedicată luptei anticorupție. Nicuşor Dan: Nu repetăm greșelile din trecut

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!