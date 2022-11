Cristina Neagu și colegele ei pot spera un rezultat mare de la încleștarea cu campioana olimpică Franța întrucât în pofida nenumăratelor absențe din lot, tricolorele au etalat un handbal concludent mai ales în repriza a doua a înfruntării cu Olanda.

Învinsă de Olanda 28-29 în meciul de debut de la EURO 2022, selecționata lui Florentin Pera a arătat mai ales în actul secund că poate juca de la egal la egal cu una dintre pretendentele la medalii. Defensiva mult mai bine organizată în repriza a doua a protejat bine poarta și a devenit mult mai agresivă, atitudine care a anulat, deseori, jocul în viteză ale olandezelor.

Neagu a marcat în meciul cu Olanda doar trei goluri din 11 aruncări, însă a avut o contribuție imensă la mai multe reușite ale României, mai ales la golurile înscrise de Crina Pintea.

The crown is on @CrisNeagu8’s head ????????

How many more goals will she score during this EHF EURO? ???? #playwithheart | #ehfeuro2022 pic.twitter.com/fY6tbQZIVE