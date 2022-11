Recția Cristinei Neagu după înfrângerea la limită cu Olanda, de la EURO: "Am luptat nebunește"

Echipa antrenată de suedezul Per Johansson a intrat la pauză cu un avans de două goluri, 14-12. În minutul 21, portarul Yuliya Dumanska s-a accidentat după ce s-a izbit violent de bară și nu a mai evoluat pe parcursul partidei.

În partea secundă, după un prim sfert de oră echilibrat, echipa batavă s-a desprins la cinci goluri, 22-17 (minutul 44). Cu un joc excelent al extremelor, suplinit de intervenţiile Dianei Ciucă în poartă, România a reuşit să revină şi a egalat, 25-25 (minutul 53), dar Olanda a reuşit să câştige la limită, cu 29-28.

Pentru echipa antrenată de Florentin Pera au marcat Crina Pintea 5 goluri, Sorina Grozav 5, Eliza Buceschi 5, Alexandra Badea 4, Sonia Seraficeanu 3, Cristina Neagu 3, Alexandra Dindiligan 2, Ana Maria Tănasie 1.

Yuliya Dumanska a apărat 5 aruncări (38,46%), Diana Ciucă a parat 4 şuturi (36,36%), iar Daciana Hosu 2 (18,18%). Luni, în etapa a doua, România va înfrunta Franţa (21:30), iar Olanda va întâlni Macedonia de Nord (19:00).

Declarațiile Cristinei Neagu după înfrângerea la limită cu Olanda

"A fost un meci de luptă, așa cum arată și tabela de scor. Cred că am fost foarte aproape și vreau să-mi felicit colegele, pentru că noi avem o echipă foarte tânără, cu puțină experiență.

Însă astăzi noi am luptat nebunește și cred că, pe final, puteam lua puncte. Să fiu sinceră, cred că a fost vorba și de puțin noroc, pentru că noi am ratat, ele au marcat și asta a fost povestea.

Pentru mine, a fost puțin ciudat și modul de arbitraj, nu am înțeles mare lucru, așa că am încercat să ne adaptăm. Dar cred că, la final, am făcut o treabă bună.

Sincer, sunt mândră de ceea ce am făcut, nu am luat puncte, dar e primul meci și, dacă jucăm la fel, avem șanse să avansăm în faza eliminatorie și să facem lucruri bune și acolo. Sunt foarte mândră să avem atâția fani în sală, ne-am simțit ca acasă", a spus Cristina Neagu la DigiSport.