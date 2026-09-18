VIDEO Rezultat bun scos de Dinamo în Champions League, urmează duelul cu FC Barcelona! Cât s-a terminat meciul cu Aarhus

Rezultat bun scos de Dinamo în Champions League, urmează duelul cu FC Barcelona! Cât s-a terminat meciul cu Aarhus Handbal
SPORT.RO
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”Dulăii” joacă din nou în grupele EHF Champions League.

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Dinamocs dinamo bucurestiBranko VujovicMads Lenbrochionut iancu
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CS Dinamo Bucureşti a terminat la egalitate cu echipa daneză SAH - Aarhus, 25-25 (15-14), joi seara, în deplasare, în Grupa E a Ligii Campionilor la handbal masculin, EHF Champions League.

Aarhus - Dinamo 25-25, a înscris și portarul Ionuț Iancu

Gazdele au condus cu 22-19 cu un sfert de oră înainte de final, dar Dinamo a fost mai aproape de victorie, având 25-24 când mai erau trei minute de joc, Andreas Soegaard Rasmussen stabilind scorul final.

Pentru Dinamo au marcat Branko Vujovic (foto) 5 goluri, Mads Bayer Lenbroch 5, Victor Iturizza 3, Andraz Makuc 3, Andrei Buzle 2, Miguel Martins 2, Andrii Akimenko 2, Ionuţ Iancu (portar) 1, Pedro Valdes 1, Haniel Langaro 1.

Ionuţ Iancu a avut 8 intervenţii (36,36%), iar Samir Bellahcene a apărat 5 şuturi (31,25%).

Golurile gazdelor au fost marcate de Emil Buhl Laerke 6, Fredrik Nils Olsson 5, Kristjan Kristjansson 2, Gustav Andreas Wedel Bruun 2, Andreas Soegaard Rasmussen 2, Jeppe Mansson Cieslak 2, Tobias Mehren Soeberg 2, Alexander Laur Risum Krog Jensen 1, Kristian Bach Bonefeld 1, Johan Hansen 1, Morten Kaalund Dahlgaard 1, conform Agerpres.

Magnus Kjarsgaard Petersen a avut 14 intervenţii (40%).

Pentru Dinamo urmează duelul cu Barcelona

În celălalt meci al grupei, Montpellier Handball a pierdut acasă cu deţinătoarea trofeului, Barca (FC Barcelona Handbol), scor 27-28.

Barca e lider, cu 4 puncte, urmată de Montpellier, 2 puncte, Dinamo, 1 punct, SAH - Aarhus, 1 punct.

În etapa a treia Dinamo va juca tot în deplasare, la Barcelona, pe 8 octombrie.

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