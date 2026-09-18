CS Dinamo Bucureşti a terminat la egalitate cu echipa daneză SAH - Aarhus, 25-25 (15-14), joi seara, în deplasare, în Grupa E a Ligii Campionilor la handbal masculin, EHF Champions League.

Aarhus - Dinamo 25-25, a înscris și portarul Ionuț Iancu

Gazdele au condus cu 22-19 cu un sfert de oră înainte de final, dar Dinamo a fost mai aproape de victorie, având 25-24 când mai erau trei minute de joc, Andreas Soegaard Rasmussen stabilind scorul final.

Pentru Dinamo au marcat Branko Vujovic (foto) 5 goluri, Mads Bayer Lenbroch 5, Victor Iturizza 3, Andraz Makuc 3, Andrei Buzle 2, Miguel Martins 2, Andrii Akimenko 2, Ionuţ Iancu (portar) 1, Pedro Valdes 1, Haniel Langaro 1.

Ionuţ Iancu a avut 8 intervenţii (36,36%), iar Samir Bellahcene a apărat 5 şuturi (31,25%).