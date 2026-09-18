E OUT după scandalul din mercato! Julian Alvarez negociază

Atacantul a fost principala țintă din mercato a Barcelonei, însă Atletico Madrid a refuzat să îl lase să plece în ciuda insistențelor fotbalistului.

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Julian Alvarez vrea să își schimbe agentul după transferul ratat din vara care tocmai s-a încheiat. Atacantul argentinian a fost dorit insistent de Hansi Flick la Barcelona, iar Alvarez și-a manifestat public dorința de a o părăsi pe Atletico Madrid, dar clubul din capitala Spaniei s-a opus vehement, dar Julian Alvarez a fost forțat să continue pe ”Metropolitano”.

Conform Onda Cero, evenimentele petrecute în vară l-au convins pe Alvarez că trebuie să ia niște măsuri radicale. Atacantul vrea să își schimbe agentul cu orice preț în următoarea perioadă, convins fiind de faptul că actualul s-au impresar, Fernando Hidalgo, nu i-a reprezentat interesele așa cum ar fi trebuit.

Sursa citată susține că Julian Alvarez negociază în aceste zile cu Javier Pastore, agentul care îl reprezintă și pe Enzo Fernandez, care a părăsit-o pe Chelsea pentru a semna cu Manchester City.

Hidalgo nu este pus la zid doar de fotbalist, ci și de clubul Atletico Madrid, care îl consideră responsabil pe agentul lui Alvarez pentru faptul că atacantul și-a dorit să plece în vară.