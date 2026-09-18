Va reuși Daniel Bîrligea în Serie A? Mihai Stoica, concluzie amară după primele meciuri: „Trebuie să fii mult mai bun”

Va reuși Daniel Bîrligea în Serie A? Mihai Stoica, concluzie amară după primele meciuri: „Trebuie să fii mult mai bun” Serie A
SPORT.RO
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Daniel Bîrligea s-a transferat la Frosinone, în Serie A.

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Daniel Bîrligea a făcut subiectul unui transfer important pe finalul perioadei de mercato. Atacantul a ajuns sub formă de împrumut la Frosinone, iar Gigi Becali a primit 1,5 milioane de euro.

Mihai Stoica, concluzie amară după primele meciuri ale lui Bîrligea

Gigi Becali va încasa nu mai puțin de 1,5 milioane de euro pe împrumutul atacantului, sumă la care se pot adăuga alți 3,5 milioane de euro, asta dacă Frosinone va reuși să se mențină pe prima scenă a fotbalului italian.

De la momentul mutării, Daniel Bîrligea a adunat trei meciuri la Frosinone, însă fără a își trece numele pe tabelă. Întrebat despre atacant, Mihai Stoica a transmis faptul că îi va fi foarte greu. Motivul? Concurența acerbă pe post.

Totodată, oficialul FCSB a amintit de faptul că Frosinone a plătit mai mulți bani pe restul jucătorilor din atac, astfel că Bîrligea va trebui să fie mult, mult mai bun decât „adversarii” din centrul ofensivei.

„(n.r. Crezi că va reuși Daniel Bîrligea la Frosinone, în Serie A?) Sunt trei fotbaliști pe un singur loc. Pe doi dintre ei s-au plătit 20 de milioane de euro (n.r. Romano Schmidt – 8,5 milioane și Tomas Bobcek – 10,7 milioane).

Când tu ești împrumutat, și chiar dacă rămâne în Serie A Frosinone, pe tine se dau 5 milioane de euro, iar pe ceilalți 8,5 și 11, e clar că trebuie să fii mult, mult mai bun decât ceilalți ca să joci, mai ales că echipa joacă cu un singur atacant. Titularul (Antonio Raimondo, împrumutat de la Genoa) a dat două goluri în meciul trecut (n.r. 3-2 cu Venezia).

În Cupa Italiei, Bîrligea a jucat titular. Dan Petrescu a fost la meci, au jucat la Sassuolo, au fost eliminați la lovituri de departajare. În locul lui Bîrligea a intrat Bobcek, minutul 65. Și Dan Petrescu, om în a cărui judecată mă încred, a spus: ‘Mult mai bun Bîrligea decât Bobcek’. Problema e că nici Bobcek nu e titular”, a declarat Mihai Stoica, potrivit Fanatik.

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Daniel Bîrligea, în lacrimi pe aeroport după plecarea de la FCSB 

Aflat pe aeroport înainte de plecarea spre Italia, Daniel Bîrligea a fost vizibil emoționat, iar lacrimile nu au întârziat să apară. Deși despărțirile sunt întotdeauna grele, susținătorii roș-albaștrilor îi vor dori cu siguranță succesul lui „Bîrli-gol”.

„Cum am zis, e o provocare, vreau să dau totul pentru mine în primul rând și apoi să ajut obiectivele viitoarei echipe. O să fie multe dueluri. Știu de duelul ce vreți să spuneți, dar în primul rând vreau să ajung acolo și după vorbim mai multe.

A fost, dar cred că m-a și ajutat să dau mai mult, să cred mai mult în mine și, de ce nu?, să am și eu mai multă încredere în mine.

Vreau să le spun să nu fie supărați, în primul rând. Să continue să susțină echipa în continuare, pentru că e lucrul cel mai important și, dacă doresc, să mă susțină și pe mine. Sunt mai mult lacrimi de... nu știu, de emoție, dar... E greu, cu siguranță”, a spus Daniel Bîrligea.

  • 4,5 milioane de euro este cota lui Bîrligea
  • 80 de meciuri, 33 de goluri și opt pase decisive a adunat atacantul la FCSB
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