Florin Manea dă cărțile pe față: ”Drăgușin nu și-a dorit un împrumut la Fiorentina!”

Florin Manea dă cărțile pe față: ”Drăgușin nu și-a dorit un împrumut la Fiorentina!” Stranieri
SPORT.RO
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După o perioadă în care a fost mai mult rezervă la Tottenham, Radu Drăgușin a decis să părăsească clubul din Premier League pentru o nouă aventură în Italia.

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Drăgușin a fost împrumutat la Fiorentina în vară, iar dacă fundașul român va juca în cel puțin 60% din meciurile formației ”Viola”, italienii vor fi obligați să îl achiziționeze definitiv pe internaționalul român pentru 17,5 milioane de euro.

Florin Manea: ”Drăgușin trebuie să fie unul dintre primii trei fundași centrali din Serie A!”

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Radu Drăgușin / Sursa foto: Imago Images
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Fundașul central și-a făcut apariția până în acest moment în șase meciuri ale Fiorentinei, iar evoluțiile sale au oscilat. 

Florin Manea, agentul lui Radu Drăgușin, a vorbit în presa italiană despre revenirea lui Drăgușin în Serie A.

Am avut o discuție după meciul cu Frosinone. Suntem foarte apropiați, îl cunosc de când avea 16 ani, este ca un frate mai mic pentru mine. După înfrângerea cu Frosinone, am stat împreună două ore și am analizat totul. Lucrurile nu mergeau bine: nu jucase chiar atât de rău împotriva Romei, însă cele trei goluri primite în meciul cu Frosinone au avut un efect profund asupra lui.

Acum ați văzut diferența, mai ales pentru că abia dacă a jucat în ultimul an și jumătate. Își pierduse încrederea, precum și reperele pe teren, dar după acea discuție ați văzut diferența. Radu este un tip care se critică foarte mult, este mai atent și are încredere în el. Crede foarte mult în această echipă, vrea să facă diferența și rareori face multe greșeli în timpul meciurilor. Se critică, își analizează evoluțiile, iar asta îl ajută”, a spus Manea, conform Viola News.

Întrebat despre startul oscilant al lui Radu Drăgușin la Fiorentina, Manea a mărturisit că are încredere totală în faptul că fotbalistul va ajunge în primii trei fundași centrali din campionatul Italiei.

Mi s-a părut că a fost bun, chiar mai puternic decât înainte. A muncit din greu la sala de fitness în perioada în care a fost accidentat, dar, evident, își va recăpăta condiția fizică prin meciuri. Am trecut printr-o perioadă dificilă, iar, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie unul dintre primii trei fundași centrali din campionat, ținând cont de calitatea pe care o are”, a continuat Manea.

Florin Manea: ”Drăgușin nu și-a dorit un împrumut la Fiorentina!”

Florin Manea a vorbit apoi despre felul în care s-a realizat transferul lui Radu Drăgușin la Fiorentina, dar și despre influența avută de Fabio Paratici și Adrian Mutu în această mutare. Impresarul internaționalului român a subliniat faptul că Drăgușin și-a dorit ca Fiorentina să îl transfere definitiv de la Tottenham.

Îl cunosc pe Fabio de când l-a adus la Juventus, la vârsta de 16 ani. Fabio a crezut mereu în Radu, ajungând chiar să-i prelungească contractul în perioada în care acesta era la Juventus. Paratici a fost unul dintre oamenii-cheie în transferul său la Tottenham și avem încredere în el. Radu îl consideră unul dintre cei mai buni directori sportivi din Italia.

Nu ne-am gândit prea mult la acest lucru, chiar dacă situația era diferită iarna trecută. Au existat câteva echipe interesate, dar nimic nu s-a concretizat în ianuarie. Când Paratici ne-a sunat în vară, am fost rapizi, știm cu cine lucrăm.

Fiorentina este un club important, iar Adrian Mutu a avut, de asemenea, un rol în acest transfer. A vorbit foarte frumos despre Fiorentina, a fost unul dintre cei mai mari jucători din istoria clubului. Adrian se pricepe la fotbal și nici el nu a fost mulțumit după meciul cu Frosinone. (...)

Aceasta este ideea (n.r. Fiorentina îi poate relansa cariera lui Radu Drăgușin). A venit sub formă de împrumut, cu o obligație de cumpărare condiționată de un anumit număr de apariții. Este un jucător care a venit cu dorință, nu și-a dorit un împrumut, ci a vrut să fie cumpărat definitiv. Acum va da totul, viața lui este la Florența”, a spus Manea.

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