Gloria a pierdut al doilea meci la rând, după ce se impusese în primele două etape. Campioana en titre a controlat jocul de la un capăt la altul şi s-a impus fără drept de apel, la 15 goluri.

Gloria Bistrița, zdrobită de unguroaicele de la Gyor, în Liga Campionilor la handbal feminin



Pentru echipa antrenată de Carlos Viver au marcat Asuka Fujita 4 goluri, Monika Kobylinska 3, Sonia Seraficeanu 3, Danila Patricia So Delgado Pinto 2, Jennifer Maria Gutierrez Bermejo 2, Cristina Laslo 1, Kaba Gassama Cissokho 1, Paula Arcos Poveda 1, Lorena Ostase 1.



Portarul Renata Lais De Arruda a reuşit 13 intervenţii (28,26%).



Golurile gazdelor au fost reuşite de Csenge Reka Fodor 8, Bruna Aparecida Almeida de Paula 5,ş Kristina Joergensen 3, Veronica Egebakken Kristiansen 3, Emilie Margrethe Hovden 3, Dione Housheer 3, Helena Elver Hagesoe 3, Nathalie Hagman 2, Linn Christina Blohm 1, Kristine Breistoel 1, Bo van Wetering 1.



Hatadou Sako a avut nu mai puţin de 17 intervenţii (48,57%), iar Zsofi Szemerey a apărat 2 şuturi (100%).



În celelalte meciuri ale grupei, jucate sâmbătă, DVSC Schaeffler a pierdut acasă cu Team Esbjerg, 29-32, Metz Handball a dispus de OTP Group Buducnost Podgorica cu 38-18, iar BV Borussia Dortmund a fost învinsă acasă de Storhamar Handball Elite cu 26-22.



Gloria va juca următorul meci pe 25 octombrie, acasă, cu Team Esbjerg.



Clasament

1. Gyori Audi ETO KC 8 puncte

2. Metz Handball 8

3. Team Esbjerg 4

4. Storhamar Handball Elite 4

5. Gloria Bistriţa 4

6. DVSC Schaeffler 2

7. BV Borussia Dortmund 2

8. OTP Group Buducnost 0





Agerpres

