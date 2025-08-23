Campioana CSM Bucureşti şi formaţia Gloria Bistriţa se vor duela în finala Supercupei României, după ce au învins sâmbătă, în semifinalele turneului de la Bistriţa, formaţiile Minaur Baia Mare, respectiv Corona Braşov.

Gloria Bistrița a eliminat-o pe Corona Brașov



În prima semifinală a zilei, CSM Bucureşti a dispus de Minaur Baia Mare, scor 26-25 (14-12), iar în cea de-a doua, Gloria Bistriţa a învins la scor vicecampioana Corona Braşov, cu 35-25 (20-13).



Astfel, duminică vor juca pentru locul 3 învinsele Minaur Baia Mare – Corona Braşov, iar pentru trofeu campioana CSM Bucureşti şi Gloria Bistriţa.



Deţinătoarea trofeului este CSM Bucureşti, care are în palmares şase finale câştigate, ultimele trei consecutive.



Tot la Bistriţa a avut loc şi turneul similar masculin, trofeul revenind campioanei Dinamo Bucureşti, după finala cu Minaur Baia Mare (32-24). Dinamo şi-a trecut în palmares Supercupa României pentru a opta oară.

