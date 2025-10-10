Iulia Curea a devenit noul antrenor secund al echipei naţionale de handbal feminin

Fostă internaţională cu o carieră remarcabilă şi, în prezent, antrenor secund al echipei CSM Bucureşti, Iulia Curea se alătură staff-ului tehnic condus de Ovidiu Mihăilă, în perspectiva acţiunilor din EHF Euro Cup 2026 şi a pregătirii pentru Campionatul Mondial din decembrie.

Iulia Curea a fost una dintre cele mai apreciate extreme stânga din handbalul european, contribuind la performanţele obţinute de România la competiţiile internaţionale majore.

După încheierea carierei de jucătoare, a făcut trecerea către antrenorat, devenind parte a staff-ului tehnic al CSM Bucureşti, unde continuă să promoveze valorile profesionalismului şi ale spiritului de echipă.

„Este o onoare să revin alături de echipa naţională, de această dată din postura de antrenor. Mă leagă multe amintiri şi emoţii de acest tricou, iar dorinţa mea este să contribui la formarea unei echipe unite, curajoase şi demne de România”, a declarat ea.

„Ne bucurăm să o avem pe Iulia Curea în cadrul staff-ului echipei naţionale. Este o personalitate care şi-a pus amprenta asupra handbalului românesc şi care aduce un plus de echilibru, experienţă şi încredere în acest moment de reconstrucţie a echipei naţionale”, a afirmat şi Constantin Din, preşedintele FRH.

„Colaborarea cu Iulia Curea este firească şi benefică. Cunoaşte foarte bine grupul, are experienţă la cel mai înalt nivel şi o viziune modernă asupra jocului. Cred că împreună putem construi o echipă competitivă şi unită”, a spus Ovidiu Mihăilă, antrenor principal al echipei naţionale.

Echipa României se află în plină campanie EHF Euro Cup, urmând să dispute meciurile cu Norvegia şi Polonia în 15, respectiv 19 octombrie 2025.

