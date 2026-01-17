Programul meciurilor din EHF Euro, care se văd LIVE pe VOYO! Se anunță spectacol în Austria - Spania și Cehia - Norvegia

Campionatul European de handbal masculin din 2026 se desfășoară în Danemarca, Suedia și Norvegia.

Ce urmează pentru România la Europeanul de handbal masculin (VOYO), după 34-40 cu Portugalia

Naționala de handbal masculin a României a fost învinsă de Portugalia cu scorul de 40-34 (23-15), vineri seara, la Hernind (Danemarca), în primul său meci din Grupa B a Campionatului European - EHF EURO 2026 din Danemarca, Suedia și Norvegia.

În celălalt meci al grupei se întâlnesc selecționatele Danemarcei, campioană olimpică și mondială, vicecampioană europeană, și Macedoniei de Nord.

România va juca următorul meci duminică 18 ianuarie, contra Danemarcei (Herning, 21:30).

