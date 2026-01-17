Programul meciurilor din EHF Euro, care se văd LIVE pe VOYO! Se anunță spectacol în Austria - Spania și Cehia - Norvegia

Campionatul European de handbal masculin din 2026 se desfășoară în Danemarca, Suedia și Norvegia.
România a debutat vineri, 16 ianuarie la Euro cu Portugalia, dar a pierdut 34-40.
- Citește și: Cât s-a terminat Danemarca - Macedonia de Nord, meci din grupa României de la EHF EURO 2026 (VOYO)
Programul complet al zilei de sâmbătă de la EHF Euro 2026
- Austria - Spania, de la 19:00, LIVE pe VOYO
- Croația - Georgia, de la 19:00, LIVE pe VOYO
- Ucraina - Franța, de la 19:00, LIVE pe VOYO
- Cheia - Norvegia, de la 21:30, LIVE pe VOYO
- Serbia - Germania, de la 21:30, LIVE pe VOYO
- Suedia - Olanda, de la 21:30, LIVE pe VOYO