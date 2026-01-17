Programul meciurilor din EHF Euro, care se văd LIVE pe VOYO! Se anunță spectacol în Austria - Spania și Cehia - Norvegia

Programul meciurilor din EHF Euro, care se văd LIVE pe VOYO! Se anunță spectacol în Austria - Spania și Cehia - Norvegia Handbal
EHF Euro 2026 se vede în exclusivitate pe platforma VOYO.

Campionatul European de handbal masculin din 2026 se desfășoară în Danemarca, Suedia și Norvegia. 

România a debutat vineri, 16 ianuarie la Euro cu Portugalia, dar a pierdut 34-40.

Programul complet al zilei de sâmbătă de la EHF Euro 2026

  • Austria - Spania, de la 19:00, LIVE pe VOYO
  • Croația - Georgia, de la 19:00, LIVE pe VOYO
  • Ucraina - Franța, de la 19:00, LIVE pe VOYO
  • Cheia - Norvegia, de la 21:30, LIVE pe VOYO
  • Serbia - Germania, de la 21:30, LIVE pe VOYO
  • Suedia - Olanda, de la 21:30, LIVE pe VOYO

Ce urmează pentru România la Europeanul de handbal masculin (VOYO), după 34-40 cu Portugalia

Naționala de handbal masculin a României a fost învinsă de Portugalia cu scorul de 40-34 (23-15), vineri seara, la Hernind (Danemarca), în primul său meci din Grupa B a Campionatului European - EHF EURO 2026 din Danemarca, Suedia și Norvegia.

În celălalt meci al grupei se întâlnesc selecționatele Danemarcei, campioană olimpică și mondială, vicecampioană europeană, și Macedoniei de Nord.

România va juca următorul meci duminică 18 ianuarie, contra Danemarcei (Herning, 21:30).

