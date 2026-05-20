Extrema stângă daneză Mads Bayer Lenbroch a semnat un contract pe două sezoane cu CS Dinamo Bucureşti, a anunţat campioana României la handbal masculin pe pagina sa de Facebook.

”HANDBAL. Extrema daneză Mads Lenbroch, doi ani la Dinamo ✍️

Extrema stângă daneză se alătură echipei noastre după ce a semnat un contract valabil pentru următoarele două sezoane 🔥

📍 Născut în Riyadh

📅 26 de ani

📏 191 cm

Mads vine de la Silkeborg și are experiență importantă în handbalul danez, evoluând între 2020 și 2023 pentru Fredericia, echipă pe care am întâlnit-o sezonul trecut în EHF Champions League. De-a lungul carierei a mai jucat și pentru Aarhus Håndbold.

Bine ai venit în familia Dinamo și mult succes în alb-roșu 🫡”, a postat CS Dinamo București.

Dinamo anunțase anterior transferurile lui Victor Iturriza și Andraz Makuc

Acesta este al treilea transfer anunţat de Dinamo pentru sezonul viitor, după pivotul portughez Victor Iturriza (Kuwait Sporting Club) şi centrul sloven Andraz Makuc (RK Celje).

Unul dintre cei mai promiţători handbalişti sloveni ai noii generaţii, Andraz Makuc (23 de ani), a semnat un contract cu CS Dinamo Bucureşti, valabil din sezonul viitor, după o stagiune excelentă în tricoul celor de la RK Celje, potrivit paginii de Facebook a campioanei României:

”Coordonatorul de joc sloven a impresionat în campionatul intern, unde a reuşit să înscrie 188 de goluri în 26 de meciuri, devenind unul dintre cei mai eficienţi jucători ai competiţiei”.

Victor Iturriza, 1,94 m şi 117 kilograme, a fost transferat de la Kuwait Sporting Club, după o perioadă remarcabilă petrecută la FC Porto, unde a evoluat timp de 9 ani, între 2016 şi 2025.

Component de bază al echipei naţionale a Portugaliei, Victor Iturriza a contribuit la cele mai importante performanţe din istoria recentă a handbalului portughez, printre care locul 4 la Campionatul Mondial din 2025 şi locul 5 la Campionatul European din 2026. De asemenea, are şi participări la Jocurile Olimpice alături de reprezentativa lusitană.