OFICIAL Al treilea transfer anunțat de Dinamo! Un danez născut în Arabia Saudită

Al treilea transfer anunțat de Dinamo! Un danez născut în Arabia Saudită Handbal
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Dinamo a câștigat un nou titlu de campioană în Liga Zimbrilor, LIVE pe VOYO și Pro Arena.

TAGS:
DinamoMads LenbrochMads Bayer LenbrochVictor IturrizaAndraz Makuccs dinamo bucuresti
Din articol

Extrema stângă daneză Mads Bayer Lenbroch a semnat un contract pe două sezoane cu CS Dinamo Bucureşti, a anunţat campioana României la handbal masculin pe pagina sa de Facebook.

Mads Lenbroch, în Ștefan cel Mare

”HANDBAL. Extrema daneză Mads Lenbroch, doi ani la Dinamo ✍️

Extrema stângă daneză se alătură echipei noastre după ce a semnat un contract valabil pentru următoarele două sezoane 🔥

📍 Născut în Riyadh

📅 26 de ani

📏 191 cm

Mads vine de la Silkeborg și are experiență importantă în handbalul danez, evoluând între 2020 și 2023 pentru Fredericia, echipă pe care am întâlnit-o sezonul trecut în EHF Champions League. De-a lungul carierei a mai jucat și pentru Aarhus Håndbold.

Bine ai venit în familia Dinamo și mult succes în alb-roșu 🫡”, a postat CS Dinamo București.

Dinamo anunțase anterior transferurile lui Victor Iturriza și Andraz Makuc

Acesta este al treilea transfer anunţat de Dinamo pentru sezonul viitor, după pivotul portughez Victor Iturriza (Kuwait Sporting Club) şi centrul sloven Andraz Makuc (RK Celje).

Unul dintre cei mai promiţători handbalişti sloveni ai noii generaţii, Andraz Makuc (23 de ani), a semnat un contract cu CS Dinamo Bucureşti, valabil din sezonul viitor, după o stagiune excelentă în tricoul celor de la RK Celje, potrivit paginii de Facebook a campioanei României:

”Coordonatorul de joc sloven a impresionat în campionatul intern, unde a reuşit să înscrie 188 de goluri în 26 de meciuri, devenind unul dintre cei mai eficienţi jucători ai competiţiei”.

Victor Iturriza, 1,94 m şi 117 kilograme, a fost transferat de la Kuwait Sporting Club, după o perioadă remarcabilă petrecută la FC Porto, unde a evoluat timp de 9 ani, între 2016 şi 2025.

Component de bază al echipei naţionale a Portugaliei, Victor Iturriza a contribuit la cele mai importante performanţe din istoria recentă a handbalului portughez, printre care locul 4 la Campionatul Mondial din 2025 şi locul 5 la Campionatul European din 2026. De asemenea, are şi participări la Jocurile Olimpice alături de reprezentativa lusitană. 

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Româncele căutate după prăbușirea unei case în Germania erau în prima lor zi de vacanță. Cum a scăpat soțul uneia dintre ele
Româncele căutate după prăbușirea unei case în Germania erau în prima lor zi de vacanță. Cum a scăpat soțul uneia dintre ele
ARTICOLE PE SUBIECT
Dinamo bate pe Steaua și este în finală! Situație RARISIMĂ în ”Eternul derby”
Dinamo bate pe Steaua și este în finală! Situație RARISIMĂ în ”Eternul derby”
ULTIMELE STIRI
Clasamentul academiilor de fotbal din România! Dinamo urcă pe podium, Steaua este peste FCSB, liderul are emoții cu retrogradarea
Clasamentul academiilor de fotbal din România! Dinamo urcă pe podium, Steaua este peste FCSB, liderul are emoții cu retrogradarea
O echipă din Superligă a început negocierile cu Marius Ștefănescu: ”Ni-l dorim”
O echipă din Superligă a început negocierile cu Marius Ștefănescu: ”Ni-l dorim”
Emoții mari pentru Alisia! Băiatul ei cu nume celebru a debutat la seniori, iar echipa favorită joacă azi finala Cupei
Emoții mari pentru Alisia! Băiatul ei cu nume celebru a debutat la seniori, iar echipa favorită joacă azi finala Cupei
Când se dispută finala barajului pentru Conference League, Dinamo - FCSB / FC Botoșani
Când se dispută finala barajului pentru Conference League, Dinamo - FCSB / FC Botoșani
De noaptea minții: șahistul iranian, Alireza Firouzja, pleacă din România dintr-un motiv incredibil!
De noaptea minții: șahistul iranian, Alireza Firouzja, pleacă din România dintr-un motiv incredibil!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cristi Chivu, ședință de trei ore și jumătate cu șefii lui Inter! Anunț major venit de la Milano

Cristi Chivu, ședință de trei ore și jumătate cu șefii lui Inter! Anunț major venit de la Milano

Gigi Becali, în fața celei mai spectaculoase mutări a anului: FCSB, pe cale să-și recupereze starul pierdut

Gigi Becali, în fața celei mai spectaculoase mutări a anului: FCSB, pe cale să-și recupereze starul pierdut

City se dezintegrează: Mourinho profită de plecarea lui Pep și ia un star al „cetățenilor“

City se dezintegrează: Mourinho profită de plecarea lui Pep și ia un star al „cetățenilor“

Pep Guardiola a felicitat-o pe Arsenal după ce ”tunarii” au câștigat titlul, apoi a făcut anunțul despre viitorul său

Pep Guardiola a felicitat-o pe Arsenal după ce ”tunarii” au câștigat titlul, apoi a făcut anunțul despre viitorul său

”Sunt mare fan!” Urmează transferul carierei pentru Dennis Man?!

”Sunt mare fan!” Urmează transferul carierei pentru Dennis Man?!

Lista neagră a lui Mourinho: Real dă afară 9 jucători!

Lista neagră a lui Mourinho: Real dă afară 9 jucători!



Recomandarile redactiei
O echipă din Superligă a început negocierile cu Marius Ștefănescu: ”Ni-l dorim”
O echipă din Superligă a început negocierile cu Marius Ștefănescu: ”Ni-l dorim”
Clasamentul academiilor de fotbal din România! Dinamo urcă pe podium, Steaua este peste FCSB, liderul are emoții cu retrogradarea
Clasamentul academiilor de fotbal din România! Dinamo urcă pe podium, Steaua este peste FCSB, liderul are emoții cu retrogradarea
De noaptea minții: șahistul iranian, Alireza Firouzja, pleacă din România dintr-un motiv incredibil!
De noaptea minții: șahistul iranian, Alireza Firouzja, pleacă din România dintr-un motiv incredibil!
Emoții mari pentru Alisia! Băiatul ei cu nume celebru a debutat la seniori, iar echipa favorită joacă azi finala Cupei
Emoții mari pentru Alisia! Băiatul ei cu nume celebru a debutat la seniori, iar echipa favorită joacă azi finala Cupei
Lista neagră a lui Mourinho: Real dă afară 9 jucători!
Lista neagră a lui Mourinho: Real dă afară 9 jucători!
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Transfer de senzație la Dinamo! „Bestia“ de 117kg a semnat: „Bine ai venit“
Transfer de senzație la Dinamo! „Bestia“ de 117kg a semnat: „Bine ai venit“
Dinamo l-a transferat pe fratele starului de la FC Barcelona!
Dinamo l-a transferat pe fratele starului de la FC Barcelona!
A impresionat la EURO și va juca din vară la Dinamo! Clubul încă nu a anunțat oficial transferul
A impresionat la EURO și va juca din vară la Dinamo! Clubul încă nu a anunțat oficial transferul
CITESTE SI
Emil Gânj a fost condamnat la închisoare pe viață după ce și-a ucis fosta iubită și a incendiat casa. Este căutat din 2025

stirileprotv Emil Gânj a fost condamnat la închisoare pe viață după ce și-a ucis fosta iubită și a incendiat casa. Este căutat din 2025

Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

protv Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

Româncele căutate după prăbușirea unei case în Germania erau în prima lor zi de vacanță. Cum a scăpat soțul uneia dintre ele

stirileprotv Româncele căutate după prăbușirea unei case în Germania erau în prima lor zi de vacanță. Cum a scăpat soțul uneia dintre ele

Mugur Isărescu: „În vară dispare cocoașa” însă inflația anuală poate atinge 11% până atunci. Când va coborî la 6%

stirileprotv Mugur Isărescu: „În vară dispare cocoașa” însă inflația anuală poate atinge 11% până atunci. Când va coborî la 6%

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!