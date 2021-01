Incredibil! El este SENZATIA de la Campionatul Mondial! Jucatorul de 110 kilograme care a atras atentia tuturor

Cel care a reusit sa se evidenteze la acest turneu final este un jucator din nationala statului Congo, care se afla la prima participare la Campionatul Mondial. Pivotul Gauthier Mvumbi, jucator in varsta de 26 de ani, s-a auto-intitulat "Gigantul".

El si-a terorizat adeversarii, deoarece are un fizic impunator si pare imposibil de marcat. Mvumbi masoara 1,92 si cantareste 110 kilograme, potrivit site-ului oficial al Mondialului din Egipt.

Chiar daca fizicul nu ii permite sa fie atat de agil pe teren, Gauthier Mvumbi a inscris de 4 ori in meciul de debut contra Argentinei. In final, sud-americanii s-au impus cu scorul de 28 - 22.

"Nu am crezut niciodata ca voi trai asa ceva. Vreau sa profit la maximum, sa ma distrez cat mai mult la acest campionat mondial" a declarat jucatorul din Congo.

Don’t judge a book by its cover. Gauthier Mvumbi with four goals against Argentina in the DRC’s *debut* in the Handball World Championship. They led 14-13 at halftime! ???????? https://t.co/Lh2y6pDzFD