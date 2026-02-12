Programul sportivilor români de joi de la Jocurile Olimpice de iarnă

Sportivii români vor evolua, joi, în competiţiile de schi fond şi sanie ştafetă, la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.

Delia Reit va intra în competiţie la schi fond, 10 km, de la ora 14.00.

De la ora 19.30, în proba de sanie ştafetă, vor intra în competiţie Valentin Creţu, Corina Buzătoiu, Marian Gîtlan/Darius Şerba, Raluca Strămăturaru/Carmen Manolescu, scrie news.ro.