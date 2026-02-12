Programul sportivilor români de joi de la Jocurile Olimpice de iarnă

Sportivii români vor evolua, joi, în competiţiile de schi fond şi sanie ştafetă, la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.
Delia Reit va intra în competiţie la schi fond, 10 km, de la ora 14.00.
De la ora 19.30, în proba de sanie ştafetă, vor intra în competiţie Valentin Creţu, Corina Buzătoiu, Marian Gîtlan/Darius Şerba, Raluca Strămăturaru/Carmen Manolescu, scrie news.ro.
Delegaţia României la JO Milano Cortina este formată din 28 de sportivi şi o rezervă:
Biatlon – Sat Olimpic Anterselva
- 6 sportivi (2 feminin, 4 masculin): Anastasia Tolmacheva, Andreea Mezdrea / George Buta, George Colţea, Raul Flore, Dmitrii Shamaev
- Tehnicieni: Gheorghe Stoian – antrenor principal, Sorin Gîrbacea şi Cristian Moşoiu – antrenori secunzi (masculin), Vasile Gheorghe – antrenor principal, feminin
Bob – Sat Olimpic Cortina
- 4 sportivi + 1 rezervă (masculin): Constantin Dinescu, George Iordache, Mihai Păcioianu, Mihai Tentea – titulari, Andrei Nica – rezervă
- Tehnicieni: Iulian Păcioianu – antrenor principal, Dorin Grigore, antrenor secund
Patinaj artistic – Sat Olimpic Milano
- 1 sportiv (feminin): Julia Sauter
- Antrenor: Roxana Luca
Sanie – Sat Olimpic Cortina
- 7 sportivi (3 feminin, 4 masculin): Corina Buzăţoiu, Raluca Strămăturaru, Carmen Manolescu / Valentin Creţu, Eduard Crăciun, Marian Gîtlan, Darius Şerban
- Tehnicieni: Alexandru Comşa – antrenor principal, Radu Eugen – antrenor secund
Sărituri cu schiurile – Sat Olimpic Predazzo
- 4 sportivi (2 masculin, 2 feminin): Daniela Toth, Delia Folea / Daniel Cacina, Mihnea Spulber
- Tehnicieni: Florin Spulber – antrenor principal, Adrian Comănescu – antrenor secund
Schi alpin – Sat Olimpic Cortina (întrecerile feminine), Sat Olimpic Bormio (întrecerile masculine)
- 2 sportivi (1 feminin, 1 masculin): Sofia Moldovan / Alexandru Ştefănescu
- Tehnicieni: Luigi Rossi – antrenor (feminin) Andrei Burchiu – antrenor (masculin)
Schi fond – Sat Olimpic Predazzo
- 3 sportivi (1 feminin, 2 masculin): Delia Reit / Paul Pepene, Gabriel Cojocaru
- Tehncieni: Ioan Lungociu – antrenor principal, Ioan Poponeci – antrenor secund
Snowboard – Sat Olimpic Livigno
- 2 sportive: Kata Mandel, Henrietta Bartalis
- Tehnicieni: Kinda Geza – antrenor principal, Zoltan Reisz – antrenor secund.