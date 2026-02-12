„Tricolorii” vor evolua în Grupa B4, alături de Polonia, Bosnia și Suedia.

Inițial, în grupă figura și Kosovo, însă regulamentul UEFA interzice duelurile dintre Kosovo și Bosnia. În aceste condiții, locul kosovarilor a fost luat de Suedia.

Dorinel Munteanu: „Extrem de grea grupa”

Tragerea la sorți a avut loc chiar în timpul partidei Dinamo - Hermannstadt 2-0, din Cupa României. La final, Dorinel Munteanu (57 de ani), liderul all-time al prezențelor la națională și antrenorul sibienilor, a comentat grupa.

„Extrem de grea grupa. Nu știu când începe, dar întâi să trecem de Turcia, apoi vom vedea. Polonia, Suedia, Bosnia, foarte greu, extrem de greu! Să fim optimiști la meciul de la Istanbul, eu sper că vom face o partidă bună, apoi, dacă vom trece cu brio, să jucăm finala.

Doar sănătos domnul Lucescu poate duce presiunea. Presiunea jocului cu Turcia va fi una foarte mare. Schimbarea antrenorului este la ordinea zilei la noi, discutăm de echipa națională, ce să schimbe antrenorul? Dacă este în putere, nea Mircea este cea mai bună variantă pentru echipa națională. Dânsul va decide, sănătatea este mai importantă decât orice”, a declarat Dorinel Munteanu la conferința de presă.

Noua ediție a Ligii Națiunilor aduce și o modificare importantă de calendar. Cele șase partide din faza grupelor se vor disputa în doar două ferestre internaționale, la final de septembrie - început de octombrie și în noiembrie.