FOTO ȘI VIDEO Dinamo, hegemonia continuă! Handbaliștii din Ștefan cel Mare, un nou titlu și obiectiv realizat: și-au asigurat locul în EHF Champions League

Alexandru Hațieganu
Meciurile din Liga Zimbrilor sunt transmise în direct de Pro Arena și VOYO.

Dinamo București a câștigat al 22-lea său titlu națională de campioană a României la handbal masculin, după ce a învins-o pe ACS HC Buzău 2012 cu scorul de 36-27 (16-12), sâmbătă, în Sala Dinamo, într-o partidă restantă din etapa a 13-a a Ligii Naționale.

Dinamo a obținut al zecelea său titlu consecutiv.Echipa antrenată de Paulo Pereira și-a luat, totodată, revanșa pentru eșecul suferit în tur (31-32).

Dinamo, campioana României | FOTO: Sport Pictures

Dinamo și-a asigurat locul în EHF Champions League 2026-2027

"Al treilea EVENT consecutiv! Ieri ne-am îndeplinit cel mai important obiectiv din acest sezon: am câștigat cel de-al 22-lea titlu național și ne-am asigurat locul în EHF Champions League 2026-2027.

Mai avem un meci de disputat, joi la Timișoara(ora 15:00), așa că încă nu tragem linie, dar nu putem să nu punctăm faptul că am câștigat cel de-al treilea EVENT consecutiv:

2024: 🥇titlul 20; 🏆cupa 8

2025: 🥇titlul 21; 🏆cupa 9

2026: 🥇titlul 22; 🏆cupa 10

Mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi!", au scris cei de la Dinamo, pe pagina de Facebook. 

Programul ultimelor două etape

Etapa XXI, 7 mai: SCM Poli Timişoara - Dinamo Bucureşti, "U" Cluj - CSM Constanţa, CSM Vaslui - CSM Sighişoara, Minaur Baia Mare - Potaissa Turda, CSU Suceava - CSM Bucureşti. HC Buzău va sta.

Etapa XXII, 21-24 mai: CSM Constanţa - CSU Suceava, CSM Bucureşti - Minaur Baia Mare, Potaissa Turda - CSM Vaslui, CSM Sighişoara - SCM Poli Timişoara, HC Buzău - "U" Cluj. Dinamo Bucureşti va sta.

VIDEO EXCLUSIV Imagini de la ceremonia de premiere

