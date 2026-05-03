Dinamo București a câștigat al 22-lea său titlu națională de campioană a României la handbal masculin, după ce a învins-o pe ACS HC Buzău 2012 cu scorul de 36-27 (16-12), sâmbătă, în Sala Dinamo, într-o partidă restantă din etapa a 13-a a Ligii Naționale.

Dinamo a obținut al zecelea său titlu consecutiv.Echipa antrenată de Paulo Pereira și-a luat, totodată, revanșa pentru eșecul suferit în tur (31-32).