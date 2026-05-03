Dinamo vine cu un moral bun după victoria din ultima etapă, scor 3-1 cu Rapid, iar o victorie în Bănie îi poate face pe ”roș-albi” să spere la o clasare pe podium pe acest final de sezon din Superligă.

Andrei Mărginean și Adrian Mazilu, OUT pentru Universitatea Craiova - Dinamo

Este și o ”revanșă” de luat pentru echipa lui Zeljko Kopic. Dinamo a fost eliminată recent de Universitatea Craiova din semifinalele Cupei României, după 1-1 și 1-4 la loviturile de departajare.

Pentru această partidă, Dinamo nu poate conta pe doi jucători importanți: Adrian Mazilu (20 de ani) și Andrei Mărginean (24 de ani) nu au făcut deplasarea la Craiova.

„Avem o problemă cu Adi Mazilu, care se pare că are o hernie inghinală și nu e bine. E inflamată toată zona și nu poate juca. Mărginean nu e refăcut pentru meciul ăsta”, a spus Andrei Nicolescu, la Prima Sport.

Universitatea Craiova - Dinamo, LIVE TEXT de la 21:00 | Cu un singur punct, oltenii pot reveni în fruntea clasamentului

Meciul va fi arbitrat de Szabolcs Kovacs. Tușele vor fi asigurate de Mihai Marica și Adrian Vornicu, iar la VAR vor fi Cătălin Popa și Lucian Rusandu. Andrei Moroiță va fi arbitrul de rezervă, iar Cristian Nica, observatorul arbitrilor.

În clasament, Universitatea Craiova e pe locul secund cu 42 de puncte. După șase etape desfășurate în partea a doua a campionatului, oltenii au bifat patru victorii și două înfrângeri.

De cealaltă parte, Dinamo a consemnat două victorii, două rezultate de egalitate și două eșecuri și se află pe poziția a patra cu 34 de puncte.