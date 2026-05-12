Toate formațiile lui Dinamo de la jocurile de echipă au terminat sau se află în acest moment în Top 4 în clasamentele campionatelor, o situație întâlnită ultima dată în Ștefan cel Mare acum aproape două decenii, informează pagina oficială de Facebook a clubului.
OFICIAL 2026, an ISTORIC pentru Dinamo! Performanța atinsă după aproape două decenii
Sezon reușit pentru toate echipele alb-roșii.
”𝑬𝒗𝒆𝒓𝒚 𝑻𝒆𝒂𝒎. 𝑻𝒐𝒑 𝑭𝒐𝒖𝒓 🤯
Anul 2026 reprezintă un an istoric pentru DINAMO!
Roș-albii sunt în elită: toate secțiile de jocuri sportive sunt în TOP 4!
🤾 Handbal - Campioni
🏐 Volei Masculin - În Finală
🏉 Rugby - Locul 1 în clasament cu mari șanse la titlu
🏀 Baschet - Semifinale
🏐 Volei Feminin - Locul 3
🤽🏻♂️ Polo - În finala pentru bronz
Această performanță nu a mai fost atinsă din anul 2007!
Felicitări tuturor! DINAMO SUNTEM NOI 🤍❤️”, a postat CS Dinamo București, cu mențiunea că și prima echipă de fotbal Dinamo, cea din Superligă, se află în acest moment pe locul 4.
Ce se întâmplă în finala de la volei
CSM Arcada Galaţi a învins-o pe CS Dinamo Bucureşti cu scorul de 3-2 (25-22, 25-23, 22-25, 23-25, 15-10), luni seara, pe teren propriu, în al treilea al finalei Diviziei A1 la volei masculin, astfel că a trecut în avantaj.
Arcada s-a impus după un meci foarte disputat, care a durat două ore şi 42 de minute.
Marian Bala a reuşit 24 de puncte pentru Arcada, Vasyl Tupchii a contribuit cu 12 puncte, Ian Iereşcenko a adăugat 11 puncte, iar Staso Stalekar 10.
De la campioana en-titre Dinamo s-au remarcat Robert Călin, cu 18 puncte, Mircea Peţa a adăugat 17 puncte, Petar Premovic a reuşit 15 puncte, iar Christian Fromm s-a evidenţiat cu 11 puncte.
Arcada are 2-1 la general în această serie care se desfăşoară după sistemul cel mai bun din cinci partide. Următorul meci se va desfăşura marţi 12 mai, tot la Galaţi.
