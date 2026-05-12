2026, an ISTORIC pentru Dinamo! Performanța atinsă după aproape două decenii

Sezon reușit pentru toate echipele alb-roșii.

Foto: Sport Pictures.
Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo / Foto: Sport Pictures
Toate formațiile lui Dinamo de la jocurile de echipă au terminat sau se află în acest moment în Top 4 în clasamentele campionatelor, o situație întâlnită ultima dată în Ștefan cel Mare acum aproape două decenii, informează pagina oficială de Facebook a clubului.

Dinamo, prezentă în Top 4 la toate sporturile de echipă

”𝑬𝒗𝒆𝒓𝒚 𝑻𝒆𝒂𝒎. 𝑻𝒐𝒑 𝑭𝒐𝒖𝒓 🤯

Anul 2026 reprezintă un an istoric pentru DINAMO!

Roș-albii sunt în elită: toate secțiile de jocuri sportive sunt în TOP 4!

🤾 Handbal - Campioni

🏐 Volei Masculin - În Finală

🏉 Rugby - Locul 1 în clasament cu mari șanse la titlu

🏀 Baschet - Semifinale

🏐 Volei Feminin - Locul 3

🤽🏻‍♂️ Polo - În finala pentru bronz

Această performanță nu a mai fost atinsă din anul 2007!

Felicitări tuturor! DINAMO SUNTEM NOI 🤍❤️”, a postat CS Dinamo București, cu mențiunea că și prima echipă de fotbal Dinamo, cea din Superligă, se află în acest moment pe locul 4.

VIDEO EXCLUSIV Dinamo, din nou campioană a României la handbal

Ce se întâmplă în finala de la volei

CSM Arcada Galaţi a învins-o pe CS Dinamo Bucureşti cu scorul de 3-2 (25-22, 25-23, 22-25, 23-25, 15-10), luni seara, pe teren propriu, în al treilea al finalei Diviziei A1 la volei masculin, astfel că a trecut în avantaj.

Arcada s-a impus după un meci foarte disputat, care a durat două ore şi 42 de minute.

Marian Bala a reuşit 24 de puncte pentru Arcada, Vasyl Tupchii a contribuit cu 12 puncte, Ian Iereşcenko a adăugat 11 puncte, iar Staso Stalekar 10.

De la campioana en-titre Dinamo s-au remarcat Robert Călin, cu 18 puncte, Mircea Peţa a adăugat 17 puncte, Petar Premovic a reuşit 15 puncte, iar Christian Fromm s-a evidenţiat cu 11 puncte.

Arcada are 2-1 la general în această serie care se desfăşoară după sistemul cel mai bun din cinci partide. Următorul meci se va desfăşura marţi 12 mai, tot la Galaţi.

