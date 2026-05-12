Veste mare primită de Cristi Chivu, cu o zi înaintea finalei Cupei Italiei, Lazio - Inter

Ultimul meci pentru LeBron James? Ce se întâmplă cu superstarul american

Toate formațiile lui Dinamo de la jocurile de echipă au terminat sau se află în acest moment în Top 4 în clasamentele campionatelor, o situație întâlnită ultima dată în Ștefan cel Mare acum aproape două decenii, informează pagina oficială de Facebook a clubului.

Felicitări tuturor! DINAMO SUNTEM NOI 🤍❤️” , a postat CS Dinamo București, cu mențiunea că și prima echipă de fotbal Dinamo, cea din Superligă, se află în acest moment pe locul 4.

Această performanță nu a mai fost atinsă din anul 2007!

Roș-albii sunt în elită: toate secțiile de jocuri sportive sunt în TOP 4!

Ce se întâmplă în finala de la volei

CSM Arcada Galaţi a învins-o pe CS Dinamo Bucureşti cu scorul de 3-2 (25-22, 25-23, 22-25, 23-25, 15-10), luni seara, pe teren propriu, în al treilea al finalei Diviziei A1 la volei masculin, astfel că a trecut în avantaj.

Arcada s-a impus după un meci foarte disputat, care a durat două ore şi 42 de minute.

Marian Bala a reuşit 24 de puncte pentru Arcada, Vasyl Tupchii a contribuit cu 12 puncte, Ian Iereşcenko a adăugat 11 puncte, iar Staso Stalekar 10.

De la campioana en-titre Dinamo s-au remarcat Robert Călin, cu 18 puncte, Mircea Peţa a adăugat 17 puncte, Petar Premovic a reuşit 15 puncte, iar Christian Fromm s-a evidenţiat cu 11 puncte.

Arcada are 2-1 la general în această serie care se desfăşoară după sistemul cel mai bun din cinci partide. Următorul meci se va desfăşura marţi 12 mai, tot la Galaţi.