Dinamo, greu în Liga Campionilor. Ce au făcut românii în meciul cu Kolstad Handball

Dinamo, greu &icirc;n Liga Campionilor. Ce au făcut rom&acirc;nii &icirc;n meciul cu Kolstad Handball Handbal
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Liga Campionilor la handbal masculin, etapa a doua.

TAGS:
DinamoLiga CampionilorKolstadHandbal
Din articol

Campioana Dinamo Bucureşti a fost învinsă miercuri, în deplasare, de formaţia Kolstad Handball, scor 31-28 (17-10), în meci contând pentru etapa a II-a din grupa A a Ligii Campionilor.

Dinamo, greu în Liga Campionilor

Principalii marcatori ai partidei au fost Gudjonsson 6 goluri, Jepsson 5, Oskarsson 4, Lyse 4, pentru Kolstad, respectiv Negru 5, Vujovic 4, Nistor 4, pentru Dinamo. S-au remarcat şi portarii ambelor echipe, Palicka, respectiv Iancu de la Dinamo, ambii cu câte 13 intervenţii reuşite.

În celelalte partide din etapa a II-a se duelează, joi: Fuchse Berlin - Aalborg Handbold, Veszprem HC - HBC Nantes şi Sporting Lisabona - Industria Kielce.

În etapa inaugurală a grupei A, Dinamo a pierdut, pe teren propriu, cu portughezii de la Sporting Lisabona, scor 30-33, iar în runda a treia va evolua pe teren propriu, cu Veszprem HC, în 24 septembrie.

În stagiunea precedentă, campioana României nu a trecut de faza play-off a competiţiei, fiind eliminată de câştigătoarea ulterioară a trofeului, SC Magdeburg.

News.ro

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Donald Trump, tratat ca un rege la Londra. A fost plimbat cu o caleașcă aurită și cazat la Windsor. Miza vizitei în UK
Donald Trump, tratat ca un rege la Londra. A fost plimbat cu o caleașcă aurită și cazat la Windsor. Miza vizitei &icirc;n UK
ARTICOLE PE SUBIECT
Ajax - Inter, LIVE TEXT de la 22:00 | Chivu debutează la &rdquo;masa bogaților&rdquo;
Ajax - Inter, LIVE TEXT de la 22:00 | Chivu debutează la ”masa bogaților”
Vlad Dragomir, titular &icirc;n Olympiakos &ndash; Pafos! Remontada &icirc;n Slavia Praga &ndash; Bodo/Glimt. Liverpool &ndash; Atletico se joacă de la 22:00
Vlad Dragomir, titular în Olympiakos – Pafos! Remontada în Slavia Praga – Bodo/Glimt. Liverpool – Atletico se joacă de la 22:00
Petrolul a decis! Cine se va ocupa de banca tehnică după plecarea lui Liviu Ciobotariu
Petrolul a decis! Cine se va ocupa de banca tehnică după plecarea lui Liviu Ciobotariu
Istvan Kovacs i-a &icirc;nnebunit pe greci! Cătălin Popa și Marcel B&icirc;rsan l-au chemat la monitorul VAR după ce a mai arătat un &rdquo;roșu&rdquo;
Istvan Kovacs i-a înnebunit pe greci! Cătălin Popa și Marcel Bîrsan l-au chemat la monitorul VAR după ce a mai arătat un ”roșu”
ULTIMELE STIRI
A greșit Lucescu tactica? Editorial dur &icirc;n presa elenă după umilința din cupă: &rdquo;Dezastru! Vă spunem o poantă despre PAOK&rdquo;
A greșit Lucescu tactica? Editorial dur în presa elenă după umilința din cupă: ”Dezastru! Vă spunem o poantă despre PAOK”
Vlad Dragomir, titular &icirc;n Olympiakos &ndash; Pafos! Remontada &icirc;n Slavia Praga &ndash; Bodo/Glimt. Liverpool &ndash; Atletico se joacă de la 22:00
Vlad Dragomir, titular în Olympiakos – Pafos! Remontada în Slavia Praga – Bodo/Glimt. Liverpool – Atletico se joacă de la 22:00
Răzvan Lucescu nu s-a ferit după ce PAOK a luat patru goluri &icirc;n Cupă: &bdquo;O rușine!&ldquo;
Răzvan Lucescu nu s-a ferit după ce PAOK a luat patru goluri în Cupă: „O rușine!“
Istvan Kovacs i-a &icirc;nnebunit pe greci! Cătălin Popa și Marcel B&icirc;rsan l-au chemat la monitorul VAR după ce a mai arătat un &rdquo;roșu&rdquo;
Istvan Kovacs i-a înnebunit pe greci! Cătălin Popa și Marcel Bîrsan l-au chemat la monitorul VAR după ce a mai arătat un ”roșu”
Ajax - Inter, LIVE TEXT de la 22:00 | Chivu debutează la &rdquo;masa bogaților&rdquo;
Ajax - Inter, LIVE TEXT de la 22:00 | Chivu debutează la ”masa bogaților”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
MERCATO VARĂ 2025 | Toate transferurile din Superliga Rom&acirc;niei sunt AICI

MERCATO VARĂ 2025 | Toate transferurile din Superliga României sunt AICI

Petrolul și-a ales noul antrenor!

Petrolul și-a ales noul antrenor!

Dezvăluiri compromițătoare despre Reghecampf: &bdquo;Un iresponsabil! Știți ce face &icirc;n cantonament?&ldquo;

Dezvăluiri compromițătoare despre Reghecampf: „Un iresponsabil! Știți ce face în cantonament?“

Patrick Mouratoglou, fără ocolișuri despre granzii tenisului: Halep, cea mai disciplinată! De ce nu o uită niciodată pe Serena

Patrick Mouratoglou, fără ocolișuri despre granzii tenisului: "Halep, cea mai disciplinată!" De ce nu o uită niciodată pe Serena

Real Madrid - Marseille 2-1! Opt goluri &icirc;n Juventus - Dortmund și Qarabag, remontada cu Benfica

Real Madrid - Marseille 2-1! Opt goluri în Juventus - Dortmund și Qarabag, "remontada" cu Benfica

Andrei Vlad a dat-o &icirc;n judecată pe FCSB! C&acirc;ți bani trebuie să scoată din buzunar Gigi Becali

Andrei Vlad a dat-o în judecată pe FCSB! Câți bani trebuie să scoată din buzunar Gigi Becali

CITESTE SI
Donald Trump, tratat ca un rege la Londra. A fost plimbat cu o caleașcă aurită și cazat la Windsor. Miza vizitei &icirc;n UK

stirileprotv Donald Trump, tratat ca un rege la Londra. A fost plimbat cu o caleașcă aurită și cazat la Windsor. Miza vizitei în UK

Profeția copleșitoare despre ziua de marți, 23 septembrie 2025. &rdquo;Se &icirc;nt&acirc;mplă, fie că sunteți pregătiți sau nu&rdquo;

protv Profeția copleșitoare despre ziua de marți, 23 septembrie 2025. ”Se întâmplă, fie că sunteți pregătiți sau nu”

Raport: Rusia are o reţea de 200 de tabere pentru &bdquo;spălarea pe creier&rdquo; a copiilor ucraineni. Ce sunt antrenați să facă

stirileprotv Raport: Rusia are o reţea de 200 de tabere pentru „spălarea pe creier” a copiilor ucraineni. Ce sunt antrenați să facă

Ce pedeapsă riscă Toto Dumitrescu dacă ies pozitive la cocaină probele de la INML. A fost reținut 24 de ore

stirileprotv Ce pedeapsă riscă Toto Dumitrescu dacă ies pozitive la cocaină probele de la INML. A fost reținut 24 de ore

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!