Istvan Kovacs i-a înnebunit pe greci! Cătălin Popa și Marcel Bîrsan l-au chemat la monitorul VAR după ce a mai arătat un ”roșu”

La Pireu, Olympiakos a primit vizita lui Pafos în prima etapă din faza principală a competiției UEFA Champions League. Meciul a fost arbitrat de brigada lui Istvan Kovacs.

Foto: Captură TV

În minutul 69 al meciului, Istvan Kovacs a oprit jocul după ce Mehdi Taremi l-a deposedat neregulamentar pe brazilianul Jaja. ”Centralul” i-a arătat direct cartonașul roșu atacantului de la Pafos.



Cătălin Popa și Marcel Bîrsan, aflați în camera VAR, l-au chemat însă pe Kovacs la monitorul de la marginea terenului ca să revadă faza. În cele din urmă, ”roșul” a fost transformat în cartonaș galben.



”Nu e cartonaș roșu! Și-a întors deciiza!”, a scris Gazzetta.gr, după faza controversată petrecută în jumătatea lui Olympiakos.