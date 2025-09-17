La Pireu, Olympiakos a primit vizita lui Pafos în prima etapă din faza principală a competiției UEFA Champions League. Meciul a fost arbitrat de brigada lui Istvan Kovacs.
FOTO Istvan Kovacs i-a înnebunit pe greci! Cătălin Popa și Marcel Bîrsan l-au chemat la monitorul VAR după ce a mai arătat un ”roșu”
Foto: Captură TV
În minutul 69 al meciului, Istvan Kovacs a oprit jocul după ce Mehdi Taremi l-a deposedat neregulamentar pe brazilianul Jaja. ”Centralul” i-a arătat direct cartonașul roșu atacantului de la Pafos.
Cătălin Popa și Marcel Bîrsan, aflați în camera VAR, l-au chemat însă pe Kovacs la monitorul de la marginea terenului ca să revadă faza. În cele din urmă, ”roșul” a fost transformat în cartonaș galben.
”Nu e cartonaș roșu! Și-a întors deciiza!”, a scris Gazzetta.gr, după faza controversată petrecută în jumătatea lui Olympiakos.
