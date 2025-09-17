În prezent, din informațiile Sport.ro, echipa va fi condusă de Laurențiu Marinescu, pe post de interimar. Mai mult, tehnicianul va fi ajutat de Bebe Bărbulescu și Valentin Bădoi, amândoi de la echipa secundă.

Ca fotbalist, Laurențiu Marinescu și-a început cariera la Petrolul, unde a evoluat timp de șapte ani, bifând 149 de meciuri și 29 de goluri. A mai trecut pe la Unirea Urziceni, Steaua București și Universitatea Cluj.

Marinescu, Bărbulescu și Bădoi, doar soluție temporară

Conducerea Petrolului nu a luat încă o decizie pentru un antrenor pe termen lung, însă mai multe nume sunt în discuție.

Mehmet Topal, care a mai condus echipa în două mandate, și Dorinel Munteanu, liber de contract după despărțirea de Sepsi, sunt principalii favoriți.

Pe listă mai apar nume sonore precum Mircea Rednic, Cosmin Contra, Daniel Pancu și Eugen Neagoe, toți disponibili.

Până atunci, Petrolul va fi condus de cuplul Bărbulescu - Bădoi, sprijinit de Marinescu și Cătălin Grigore, stafful completând astfel echipa rămasă după plecarea lui Ciobotariu, care a plecat împreună cu Adrian Iordache și Cătălin Munteanu.

Petrolul se află pe locul 14 în Liga 1, cu doar 6 puncte după 9 etape, și nu a mai câștigat pe teren propriu din aprilie, situație care a dus la schimbarea tehnicianului.

