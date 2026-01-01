Campioana en-titre Dinamo București a anunțat unde va disputa ultimele două meciuri de acasă din grupa EHF Champions League.

”Dulăii” se mută din Sala Dinamo în Sala Polivalentă din Capitală



”HANDBAL. Ultimele două jocuri din EHFCL le disputăm în Sala Polivalentă

Începem anul #2026 cu o știre importantă pentru suporterii noștri de la handbal. Ultimele două meciuri de pe teren propriu, din Grupa A a EHF Champions League 2025-26, le vom organiza în Sala Polivalentă din Capitală:

👉19.02.2026, ora 19:45: DINAMO – Fuchse Berlin (Ger)

👉05.03.2026, ora 19:45: DINAMO – Kolstad (Nor)

Încă de la începutul sezonului EHF ne-a informat că putem juca în Sala Dinamo doar până la reintrarea Sălii Polivalente în circuitul competițional. Aceasta a devenit disponibilă în luna decembrie, ca urmare a amânării lucrărilor de reabilitare termică preconizate, fapt de care EHF a luat la cunoștință.

În perioada care urmează, vom lucra împreună cu partenerul nostru de ticketing, Eventim, la relocarea abonamentelor pe locuri corespunzătoare, iar toți abonații vor primi un abonament PDF pe mail pentru cele două jocuri din Polivalentă, complementar celui din Dinamo”, a postat astăzi CS Dinamo București.

S-au tras la sorți meciurile din sferturile Cupei României! Cu cine joacă Dinamo și Steaua



Tragerea la sorţi de luna trecută, de la sediul FR Handbal, a stabilit meciurile din sferturile de finală ale Cupei României.

Potrivit tragerii la sorţi, în sferturile de finală, programate tot în manşă unică, se vor duela:

CSM Oradea – Dinamo Bucureşti

CSM Bucureşti – Minaur Baia Mare

Steaua Bucureşti - CSM Vaslui

SCM Poli Timişoara – Potaissa Turda.

Partidele vor avea loc în 12 februarie 2026, iar câştigătoarele se vor califica la Turneul Final Four.

În caz de egalitate la finalul timpului regulamentar de joc, câştigătoarea va fi stabilită în urma aruncărilor de la 7 metri.

În 2025, Cupa României a fost câştigată pentru a noua oară de campioana Dinamo Bucureşti, după finala cu vicecampioana Potaissa Turda (39-27).

