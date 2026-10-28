PROGRAM Dinamo, calculele calificării în Champions League!

Dinamo, calculele calificării în Champions League! Handbal
SPORT.RO
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Campioana României, în fața unui meci decisiv.

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Din articol

Mâine, joi 29 octombrie, de la ora 21:45, campioana Dinamo joacă meciul decisiv pentru calificarea în Top 12 EHF Champions League, cu Montpellier în deplasare.

Nouă echipe și-au asigurat matematic calificarea în grupele principale, mai sunt trei locuri disponibile

”HANDBAL. EHF Champions League: doar 💥 TREI locuri libere în TOP12. Unul îl vânăm noi

Astăzi și mâine este programată ultima etapă din prima fază a EHFCL 2026-2027. Din cele șase grupe, doar două mai au miză în această ultimă rundă. Nouă echipe și-au asigurat matematic calificarea în grupele principale. Mai sunt numai trei locuri disponibile.

👉Grupa B. Trei echipe se bat pentru primele două locuri: Wisla Plock, Melsungen și Nantes. Toate au câte 6 puncte, iar meciurile care vor decide calificatele sunt astăzi: Vardar – Melsungen, Wisla – Nantes.

👉Grupa E. Un loc rămas liber (Barca este deja calificată). Meciul decisiv este mâine, la Montpellier. Francezii nu mai au nicio șansă. Pe noi, doar victoria ne duce mai departe. Orice alt rezultat califică SAH Aarhus.

✈️Băieții noștri au plecat astăzi spre Montpellier. Un loc în TOP 12 ar fi fantastic!”, a postat azi pagina oficială CS Dinamo București.

Dinamo domină handbalul intern de un deceniu

”Dulăii” domină autoritar handbalul masculin românesc, câștigând începând cu sezonul 2015-2016 toate titlurile de campioană în Liga Zimbrilor.

Mai mult, în ultimele trei sezoane, Dinamo a reușit tripla campionat - Cupă - Supercupă.

Rezultatele lui Dinamo și clasamentul din Grupa E din EHF Champions League

Etapa 1: 23-27 (a) cu Montpellier (echipa numărul 1 din handbalul francez, cu 14 titluri, peste PSG)

Etapa 2: 25-25 (d) cu SAH-Aarhus (vicecampioana din Danemarca)

Etapa 3: 27-34 (d) cu FC Barcelona (deținătoarea trofeului Champions League)

Etapa 4: 22-36 (a) cu FC Barcelona

Etapa 5: 37-23 (a) cu SAH-Aarhus

Clasamente oferite de Sofascore
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