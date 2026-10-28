GALERIE FOTO Anunț oficial în Spania! Decizia radicală luată după tragedia feroviară din Toledo

Anunț oficial în Spania! Decizia radicală luată după tragedia feroviară din Toledo Stiri
Alexandru Hațieganu
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Federația Regală Spaniolă de Fotbal (RFEF) a suspendat toate cele 24 de partide din Cupa Regelui programate miercuri, în urma tragicului accident feroviar produs în provincia Toledo.

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SpaniaAccident Feroviar
Din articol

Măsura vizează partidele din primul tur preliminar al Cupei Regelui, care trebuiau să se dispute astăzi, precum și restul jocurilor din competițiile aflate sub egida forului de la Madrid. Decizia a fost luată în semn de respect și solidaritate față de victimele accidentului feroviar petrecut în cursul dimineții de miercuri.

„Ca semn de respect și solidaritate față de toate victimele tragicului accident feroviar petrecut la prima oră a acestei zile de miercuri în provincia Toledo, RFEF a decretat suspendarea celor 24 de meciuri.

Marea familie a fotbalului spaniol rămâne unită în durere în fața tragediei, punându-se la dispoziția autorităților pentru a ajuta victimele acestui accident”, a transmis RFEF într-un comunicat oficial. Reprezentanții federației au precizat că vor anunța în perioada următoare noua programare a competiției și orele la care se vor juca meciurile amânate.

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Contextul tragediei din Toledo și reacțiile din fotbalul spaniol

Forului fotbalistic spaniol a luat această decizie după ce două trenuri de mare viteză s-au ciocnit miercuri, la aproximativ 150 de kilometri sud de Madrid, în apropierea gării Urda, incident în care două vagoane au căzut pe un terasament și cel puțin 46 de persoane au murit. Principalele cluburi din LaLiga, Real Madrid, FC Barcelona și Atletico Madrid, au transmis mesaje de condoleanțe pentru familiile îndoliate.

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