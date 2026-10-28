Măsura vizează partidele din primul tur preliminar al Cupei Regelui, care trebuiau să se dispute astăzi, precum și restul jocurilor din competițiile aflate sub egida forului de la Madrid. Decizia a fost luată în semn de respect și solidaritate față de victimele accidentului feroviar petrecut în cursul dimineții de miercuri.

„Ca semn de respect și solidaritate față de toate victimele tragicului accident feroviar petrecut la prima oră a acestei zile de miercuri în provincia Toledo, RFEF a decretat suspendarea celor 24 de meciuri.

Marea familie a fotbalului spaniol rămâne unită în durere în fața tragediei, punându-se la dispoziția autorităților pentru a ajuta victimele acestui accident”, a transmis RFEF într-un comunicat oficial. Reprezentanții federației au precizat că vor anunța în perioada următoare noua programare a competiției și orele la care se vor juca meciurile amânate.