Zsofi Szemerey, portarul naționalei Ungariei, a susținut că reprezentativa țării sale poate să zdrobească România în Grupa Principală de la Campionatul Mondial din 2025. Confruntarea are loc astăzi, începând cu ora 19:00.

Zsofi Szemerey, încrezătoare înainte de Ungaria - România

Szemerey a apreciat că „tricolorele” nu vor putea să reziste unei evoluții în forță a maghiarelor, precum cea din a doua repriză din victoria cu Elveția (32-25).

„România a început să întinerească echipa, iar acum grupul lor începe să se maturizeze frumos, putem vedea că progresează destul de bine. Mulți fani i-au susținut în meciurile din grupă, sper ca fanii maghiari să vină și ei cu noi la Rotterdam, și poate chiar mai mulți li se vor alătura de acasă.

Încrederea pe care o primim de la ei contează foarte mult. Mă aștept la un meci greu, dar am arătat ce putem face anul trecut. Dacă vom 'mușca' de la început, așa cum am făcut împotriva Elveției în repriza a doua, atunci ne vom ușura singuri munca și vom putea să zdrobim România!", a declarat portarul Zsofi Szemerey, conform Nemzeti Sport.

Anna Albek: „Româncele joacă handbal european”

Mai precaută a fost Anna Albek, jucătoare legitmată în prezent la Metz. Albek a atras atenția asupra faptului că maghiarele nu își permit să repete evoluția modestă din prima parte a duelului contra elvețienelor (înfrângere 13-14, după care a urmat repriza secundă: 19-11).

„Împotriva unor echipe mai bune, nu ne putem permite să începem așa cum am făcut împotriva Elveției. Româncele joacă diferit, se luptă mai mult, joacă handbal european, le-am întâlnit de mai multe ori. Ne pregătim pentru ele și trebuie să dăm tot ce putem miercuri", a transmis și Anna Albek, campioană europeană cu Ungaria la junioare.

Oana Manea, îngrijorată înainte de Ungaria - România

După trei partide dătătoare de speranță, care au însemnat două victorii cu Croația (33-24) și Japonia (31-27), plus o înfrângere cu Danemarca (31-39), care a evidențiat și lucruri bune, naționala României dă, diseară, testul maturității!

Confruntarea cu Ungaria (ora 19:00), în prima etapă din Main Round, ne va arăta unde ne aflăm exact, în acest moment, pe scara valorică a handbalului feminin. Mai ales că reprezentativa maghiară a fost coșmarul nostru în ultimii mulți ani, după cum Sport.ro a arătat aici.

Pentru România, acest Mondial înseamnă primul turneu final major de după ieșirea de pe scenă a unor vedete, precum Cristina Neagu și Crina Pintea. Dar și Ungaria e în reconstrucție, după cum a explicat Oana Manea, în dialog cu Antena Sport. Fostul pivot a făcut parte, în trecut, din naționala noastră cu care a cucerit două medalii de bronz, una la Mondialul din 2015 și alta la Europeanul din 2010.

„O să fie un meci destul de greu, pentru că și Ungaria a început, tot așa, de doi ani să reconstruiască echipa. Au jucătoare foarte bune care evoluează și în Champions League, chiar și titulare. O să fie foarte greu meciul, dar ține de fete și de ambiția și motivația lor. Sper să treacă de meciul cu Danemarca și să se gândească la Ungaria. Sper să joace fără presiune. Cred că, dacă joacă fără presiune și o să fie mai degajate, o să facă un meci bun. Am văzut că au potențial“, a spus fosta handbalistă, în vârsta de 40 de ani.

„Meciul cu Ungaria e cel mai important. Poate e un lucru bun că e meciul greu acum. La ce au arătat fetele noastre, par mai bune și am încredere în ele. Se vede și o schimbare în joc, e mult mai rapid“, a explicat Manea cu referire la stilul impus de selecționerul Ovidiu Mihăilă.

Programul României în Grupa Principală I, la Mondialul din 2025