Coșmarul Ungaria: dăm, diseară, de echipa care ne-a înecat în lacrimi. Episodul din 2018, oribil!

„Finala“ noastră din Main Round! Așa se poate descrie partida din această seară, prima pe care o vom juca în Grupa Principală I, la Cupa Mondială găzduită de Germania și Olanda.

Explicația e simplă și ține de configurația clasamentului, în acest moment. Ca să mergem, în sferturi, avem nevoie de o clasare pe primele două poziții. Unde se află acum Danemarca și Ungaria, fiecare având câte 4 puncte.

Cum e foarte greu de crezut că danezele pot fi date jos de pe locurile calificante, având în vedere statutul lor de vicecampioane europene și ținând cont de meciul în care ne-au spulberat acum două zile (39-31), ne rămâne varianta de a detrona Ungaria. Ceea ce înseamnă că trebuie să câștigăm meciul din această seară, de la ora 19:00!

O eventuală victorie, în fața reprezentativei maghiare, ne-ar pune la egalitate de puncte cu această echipă. Și, cum în continuarea drumului, noi avem un program mai accesibil (vom întâlni Senegal și Elveția, pe când Ungaria dă de Japonia și Danemarca), am fi în pole-position pentru calificarea în sferturi.

Ungaria ne-a bătut de șase ori în ultimele partide

Problema e că, diseară (ora 19:00), naționala Ungariei pornește cu prima șansă. Atât datorită rezultatelor de la acest Mondial, cât și prin prisma meciurilor anterioare cu noi, în ultimii mulți ani.

La turneul final aflat în desfășurare, Ungaria a bătut tot în prima fază a grupelor:

*26-17 cu Senegal

*47-13 cu Iran

*32-25 cu Elveția

Apoi, contra României, Ungaria a câștigat șase din ultimele opt dueluri, după cum se poate vedea mai jos:

*8 decembrie 2024 (Euro): 37-29 Ungaria

*28 septembrie 2024 (amical): 37-28 Ungaria

*29 octombrie 2022 (amical): 33-28 Ungaria

*14 decembrie 2020 (Euro): 26-24 Ungaria

*6 decembrie 2019 (Mondiale): 28-27 România

*12 decembrie 2018 (Euro): 31-29 Ungaria

*11 decembrie 2016 (Euro): 29-21 România

*27 noiembrie 2016 (amical): 29-24 Ungaria

