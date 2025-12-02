România a încheiat prima fază a Mondialului de handbal feminin cu două victorii și o înfrângere în grupa A.

Cu acest bilanț, fetele noastre au avansat în Grupa Principală I cu 2 puncte, cele câștigate în partida cu Japonia. Rezultatul cu Croația, ultima clasată din seria noastră, n-a contat pentru ierarhia din Main Round.

De acum, misiunea tricolorelor va fi și mai dificilă! Pentru că, în cele patru Grupe Principale ale Mondialului, calificarea în sferturi o obțin doar primele două clasate. În seria noastră, cu prima șansă pornesc naționalele din Danemarca și Ungaria, cele care au prins Main Round-ul turneului cu câte 4 puncte.

România – Ungaria, miercuri, la Rotterdam

În acest context, prima noastră partidă, în Grupa Principală I, valorează cât o finală! Pentru că vom întâlni Ungaria. Pe care o putem egala la puncte, în cazul unei victorii. Un asemenea deznodământ ne-ar crește enorm șansele de a merge în sferturi. Pentru ca apoi, în următoarele două partide, vom avea adversare mai accesibile, Senegal și Elveția.

Astăzi, organizatorii turneului final au anunțat și orele meciurilor pe care Ostase (foto) și compania le vor disputa, la Rotterdam, în Grupa Principală I:

*Miercuri, 3 decembrie: România – Ungaria, ora 19:00

*Vineri, 5 decembrie: România – Senegal, ora 16:30

*Duminică, 7 decembrie: România – Elveția, ora 19:00

În acest moment, ierarhia din Grupa Principală I arată așa:

1. Danemarca 4 puncte (golaveraj: +25)

2. Ungaria 4 puncte (golaveraj: +16)

3. ROMÂNIA 2 puncte (golaveraj: -4)

4. Elveția 2 puncte (golaveraj: -6)

5. Senegal 0 puncte (golaveraj: -10)

6. Japonia 0 puncte (golaveraj: -21)

În cele patru Grupe Principale de la Cupa Mondială, calificarea în sferturi o obțin primele două clasate din fiecare serie.

