Alexandru Hațieganu
Campioana României s-a despărțit de antrenorul principal.

Rezultatele neconvingătoare și ultimul eșec din EHF Champions League, 30-36 acasă cu Odense, i-au fost fatale lui Adrian Vasile, antrenorul principal al campioanei României la handbal feminin.

Astăzi la prânz, CSM a anunțat despărțirea de tehnician!

Comunicatul oficial al campioanei României

”CSM București anunță încetarea colaborării cu antrenorul principal Adi Vasile.

Decizia a fost adoptată în urma unei analize comune asupra rezultatelor înregistrate în actualul sezon competițional. Dacă pe plan intern echipa a înregistrat evoluții conform obiectivelor stabilite fiind neînvinsă, parcursul în EHF Champions League nu a reflectat pe deplin așteptările clubului.

De asemenea, clubul a acceptat și demisia team-manager-ul echipei, Cristina Vărzaru.

Conducerea CSM București le mulțumește celor doi pentru activitatea desfășurată, profesionalismul și dăruirea demonstrate pe parcursul colaborării și le urează succes în carierele viitoare.

Până la desemnarea unui nou antrenor principal, activitatea tehnică a echipei va fi coordonată, interimar, de către antrenorul secund Iulia Curea, care va asigura continuitatea pregătirii”, se arată în comunicatul oficial al lui CSM București.

