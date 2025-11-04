Rezultatele neconvingătoare și ultimul eșec din EHF Champions League, 30-36 acasă cu Odense, i-au fost fatale lui Adrian Vasile, antrenorul principal al campioanei României la handbal feminin.
Astăzi la prânz, CSM a anunțat despărțirea de tehnician!
Comunicatul oficial al campioanei României
”CSM București anunță încetarea colaborării cu antrenorul principal Adi Vasile.
Decizia a fost adoptată în urma unei analize comune asupra rezultatelor înregistrate în actualul sezon competițional. Dacă pe plan intern echipa a înregistrat evoluții conform obiectivelor stabilite fiind neînvinsă, parcursul în EHF Champions League nu a reflectat pe deplin așteptările clubului.
De asemenea, clubul a acceptat și demisia team-manager-ul echipei, Cristina Vărzaru.