Cristina Neagu, meci de retragere pe 8 iunie. Toate detaliile despre eveniment + Ce spune marea handbalistă

Mă tot gândesc la asta, dar probabil că în ziua respectivă o să fiu copleşită de emoţii. Încerc să mă concentrez în continuare pe ce mai am de făcut. Mai am patru meciuri oficiale de jucat, iar pe 8 iunie ne dorim să fie o sărbătoare a handbalului, să ne bucurăm împreună cu fanii", a declarat Neagu.

Ea a precizat că în momentul de faţă nu vede o carieră în sport după retragere, precizând că îşi doreşte să nu mai aibă un program fix: "Nu văd pentru mine o carieră în sport în momentul de faţă, o continuare în sport, dar poate după o pauză, când o să mă mai liniştesc puţin, o să mă refac şi o să vin cu energie nouă, o să mă răzgândesc. Acum îmi doresc efectiv să fac lucrurile simple. Să pot să stau şi eu liniştită, să nu am un program. Să fac eu programul fix cum îmi doresc zi de zi. Eu sunt un om foarte simplu în esenţă. Şi pur şi simplu îmi doresc să pot să fac şi lucrurile pe care le fac oamenii în general. Nimic special. O să mă plictisesc, probabil, la un moment dat, după care o să văd, o să caut adrenalină, cu siguranţă. Că am avut adrenalina atâţia ani de zile".

Cristina Neagu și marele regret



Cristina Neagu regretă şi acum semifinala pierdută cu Norvegia de la Campionatul Mondial din 2015, când România ar fi avut şansa să câştige titlul suprem.



"Probabil că cele mai frumoase momente ale carierei mele au fost momentele în care am câştigat medalii cu echipa naţională, am câştigat trofeul Ligii Campionilor. Dar pe lângă asta aş menţiona momentele astea din vestiar, până la antrenament, lucrurile care nu se văd şi care îţi rămân acolo în amintire. Cele mai grele sunt destule şi acestea. Aş putea să menţionez cel mai recent moment, în care am pierdut calificarea în Final Four-ul Ligii Campionilor, dar am aşteptat momente şi la echipa naţională, în care nu ne-am calificat la Olimpiadă sau am pierdut o semifinală şi n-am câştigat (meciul) pentru aur şi am câştigat (meciul) pentru bronz.

Cred că am trăit multe momente frumoase şi multe momente grele şi dezamăgiri, dar, până la urmă, lucrurile astea fac parte din sport, din viaţă, toate lucrurile astea m-au făcut omul care sunt astăzi şi nu am nicio legătură. Aş schimba semifinala Campionatului Mondial din 2015 pe care am pierdut-o în prelungire împotriva Norvegiei pentru că sunt convinsă că am fi ieşit campioane mondiale. Eram, cred eu, cea mai bună echipă în momentul ăla", a adăugat Neagu.