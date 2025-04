Cristina Neagu a scris, luni, în social media, la o zi după ce a jucat ultimul meci pe teren propriu în Liga Campionilor, că pentru ea a fost emoţionant.



“Ieri am jucat ultimul meu meci pe teren propriu în Liga Campionilor. A fost o zi emoţionantă pentru mine, mǎ bucur cǎ am încheiat cu o victorie. Mulţumim tuturor care ati fost alături de noi în sală, aţi creat o atmosferă frumoasă şi am simţit din plin sprijinul vostru!”, a notat Neagu pe Facebook.



Campioana CSM Bucureşti a învins duminică, pe teren propriu, formaţia Team Esbjerg, scor 30-29 (13-15), în manşa tur din sferturile Ligii Campionilor. Mii de fani au susţinut-o pe Cristina Neagu, aflată la ultimul meci din competiţie pe teren propriu.

Returul, pentru un loc la Turneul Final Four, va avea loc în 27 aprilie. ”Calificarea în F4 este ultimul meu vis ca jucătoare”, spunea Neagu înaintea dublei cu formaţia daneză.