Echipa SCM Rm. Vâlcea s-a calificat sâmbătă, în deplasare, în turul III al European League, după dubla manşă cu formaţia germană Tussies Metzingen. În meciul retur, echipa vâlceană s-a impus cu 29-28 (13-16).

Principalele marcatoare ale meciului au fost Sabatnig 5 goluri, Cholevova 5, pentru gazde, respectiv Hove 6, Maidhof 5, pentru SCM Râmnicu Vâlcea.

SCM Râmnicu Vâlcea a câştigat manşa tur, cu 39-24, iar cu 68-52 la general se califică în turul III.

Tot sâmbătă a realizat aceeaşi performanţă şi Corona Braşov, scor 26-28, după 32-25 în tur, cu Steaua Roşie Belgrad.

Partidele din turul III vor avea loc între 7-15 noiembrie, pentru calificarea în faza grupelor, în care a fost repartizată direct formaţia Dunărea Brăila.

Corona Braşov s-a calificat în turul #3 al European League după dubla manşă cu Steaua Roşie Belgrad

Echipa Corona Braşov s-a calificat sâmbătă, în deplasare, în turul III al European League, deşi a pierdut manşa retur din turul al doilea, cu Steaua Roşie Belgrad, scor 26-28 (15-16).

Principalele marcatoare ale meciului au fost Stamenic 7 goluri, Simic 6, Majkic 4, pentru gazde, respectiv Balsam 6, Grozav 5, Makeeva 4, pentru Corona Braşov.

În prima manşă, Corona Braşov s-a impus pe teren propriu cu scorul de 32-25. Cu 58-53 la general, Corona se califică în faza următoare a European League.

Tot în turul secund joacă, sâmbătă, şi SCM Rm. Vâlcea (39-24 cu Tussies Metzingen în manşa tur).

Partidele din turul III vor avea loc între 7-15 noiembrie, pentru calificarea în faza grupelor, în care a fost repartizată direct formaţia Dunărea Brăila, scrie news.ro.