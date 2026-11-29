Weekend plăcut pentru Barcelona! Pentru că, la o zi după ce rivala Real Madrid s-a împiedicat, pierzând cu Alaves acasă (!), scor 1-2, elevii lui Hansi Flick au dat drumul la focuri de artificii.

Pe vremuri, un meci Deportivo La Coruna – Barcelona era o adevărată probă fotbalistică pentru catalani. Vorbim despre perioada în care Estadio Riazor era o veritabilă „fortăreață“. Astăzi însă, Deportivo e departe de vremurile în care Diego Tristan, Roy Makaay și Mauro Silva făceau furori pe teren. Deportivo a devenit o echipă de mijlocul clasamentului, departe de nivelul granzilor. Ceea ce s-a văzut și astăzi. Pentru că Barcelona a dat de pământ cu Deportivo, chiar pe terenul acesteia: 5-1!

Meciul a fost echilibrat doar în primele minute, când s-au și marcat două goluri. Lamine Yamal a deschis scorul, în minutul 2, după care Aubameyang a făcut 1-1, în minutul 9. De aici încolo, s-a „rupt“ filmul pentru gazde. Olmo (20) și Raphinha (50, 83 și 90+1) au marcat și ei pentru o victorie zdrobitoare pentru catalani.

Se dă o luptă sufocantă pentru titlu

În acest moment, lupta pentru titlu rămâne o afacere în trei, în Spania. După 14 etape, Barcelona e lider cu 39 de puncte. Atletico Madrid, învingătoare în meciul cu Elche din deplasare, scor 3-2, are 34 de puncte. Real Madrid e pe ultima treaptă a podiumului cu 33 de puncte.

În ultimele cinci sezoane, Barcelona (3 trofee) și Real Madrid (2 titluri) au dominat campionatul spaniol. 2020-2021 e ultimul sezon în care locul 1 a fost câștigat de o altă echipă, Atletico Madrid.