După o primă repriză fără goluri, AIK Stockholm și Brommapojkarna au înscris de 11 ori în partea secundă, iar oaspeții au câștigat cu 6-5, grație unui gol marcat în minutul 90+9.

Scorul a fost deschis în minutul 48 de Strand, iar Ali a restabilit egalitatea în minutul 56. A urmat o perioadă de dominație a oaspeților, care au înscris de patru ori în doar 14 minute. Sever, cu o „dublă” în minutele 59 și 66, Odefalk (61) și Kurochkin (70) au dus scorul la 5-1 pentru Brommapojkarna.

În minutul 48 era 0-0, după s-au marcat UNSPREZECE goluri

AIK Stockholm nu a renunțat și a pornit o „remontada” de pus în ramă. Ayari a redus din diferență în minutul 73, iar Gustafsson a marcat de două ori, în minutele 82 și 84. Gazdele au continuat să forțeze, iar Hove a egalat la 5-5 în minutul 90+8.

Bucuria celor de la AIK a durat însă doar câteva secunde. Hansen a înscris în minutul 90+9 și a adus victoria lui Brommapojkarna.