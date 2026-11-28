Antrenorul alb-vișiniilor a mărturisit că își dorește să retrăiască atmosfera unui meci din cupele europene pe stadionul din Giulești, așa cum se întâmpla în perioada în care evolua ca jucător.

Giuleștenii primesc vizita echipei din Botoșani duminică, de la ora 20:00. În tur s-a încheiat la egalitate, scor 1-1. Deși obiectivul stabilit prin contract este calificarea în play-off, tehnicianul în vârstă de 49 de ani a recunoscut că vizează o clasare în primele trei echipe.

Daniel Pancu vrea în Europa

„Sper să vină ceva la final de an, pentru că, personal, și cred că e valabil și pentru jucători, conducători, nu mai spun de suporteri... Mi-e dor rău, rău de tot de un meci european! Poate să fie și cu ultima echipă din Europa, din lume, dar mi-e dor rău de un meci european în Giulești. Vă dau cuvântul meu de onoare, mi-e dor rău de un astfel de moment”, a spus Daniel Pancu la conferința de presă.

În prezent, Rapid ocupă locul doi în clasamentul SuperLigii, cu 34 de puncte acumulate în 16 etape. Cu toate acestea, neîncrederea persistă în Giulești, având în vedere că în sezoanele precedente formația a avut evoluții bune în sezonul regulat, dar a cedat în play-off.

În actuala stagiune, echipa pregătită de Daniel Pancu a suferit doar două înfrângeri, ambele în fața rivalelor din București: 0-1 pe teren propriu cu Dinamo și 1-4 în deplasare cu FCSB, meci în care giuleștenii au condus cu 1-0. De asemenea, Rapid a înregistrat patru rezultate de egalitate, cu FC Botoșani (1-1), UTA (0-0), Universitatea Craiova (1-1) și Farul Constanța (1-1).

În runda anterioară, rapidiștii s-au impus cu 3-1 în fața lui Sepsi, rezultat care i-a consolidat echipei poziția în zona de play-off.