Fostul selecţioner al echipei naţionale de handbal feminin a României, Radu Voina, a declarat, într-un interviu acordat AGERPRES, că o clasare în în top 10 la Campionatul European din acest an, găzduit şi de ţara noastră, la Cluj-Napoca şi Oradea, ar reprezenta o performanţă foarte bună, atrăgând atenţia asupra lipsei de experienţă a actualei generaţii şi a presiunii suplimentare pe care o presupune evoluţia pe teren propriu.

Antrenorul care a condus România către medalia de bronz la ediţia din 2010, cea mai bună performanţă a naţionalei tricolore la un Campionatul European, a afirmat că organizarea turneului final reprezintă un efort considerabil, mai ales în actualul context financiar, iar faptul că prima reprezentativă evoluează acasă este o sabie cu două tăişuri.

În opinia sa, deşi preşedintele Federaţiei Române de Handbal, Bogdan Voina (fiul său, n.r.), a fixat ca obiectiv clasarea în primele opt formaţii, realitatea din teren impune prudenţă, având în vedere forţa Norvegiei, campioană olimpică, mondială şi europeană, precum şi dificultatea meciurilor din grupă cu Elveţia şi Macedonia de Nord.

Radu Voina a subliniat că una dintre principalele probleme ale selecţionatei României este faptul că majoritatea jucătoarelor din lot sunt rezerve la echipele de club, din cauza numărului mare de sportive din străinătate. Spre deosebire de generaţia din 2010, când jucătoarele duceau greul la echipele de club, actualul lot este unul tânăr, lipsit de meciuri tari şi care are nevoie de timp pentru a acumula experienţă.

Referindu-se la retragerea Cristinei Neagu, fostul selecţioner a explicat că absenţa unui lider lasă un gol în echipă într-o primă fază, însă poate funcţiona şi ca o rampă de lansare pentru celelalte handbaliste, care au acum şansa de a ieşi în evidenţă. Totodată, el şi-a exprimat încrederea în actualul selecţioner, Ovidiu Mihăilă, pe care îl consideră un tehnician pasionat, şi le-a transmis jucătoarelor să evolueze cu plăcere, fără presiunea rezultatului, şi să rămână unite.

Interviul cu Radu Voina

AGERPRES: Cum vedeţi acest Campionat European pe care îl găzduieşte şi România, la Cluj-Napoca şi Oradea?

Radu Voina: Este un Campionat European important. Faptul că organizăm noi este un efort în plus. Lipsa banilor şi situaţia de acum fac ca organizarea să fie extrem de dificilă. Nu pentru noi, cei care ne uităm şi ne dăm cu părerea, ci pentru cei care sunt direct implicaţi şi care trebuie să asigure buna desfăşurare. Sperăm ca România, cu tot stresul şi tot ce se întâmplă, pentru că a juca acasă este şi un avantaj, dar şi un stres enorm, să facă o figură frumoasă.

AGERPRES: Preşedintele Federaţiei a anunţat că obiectivul primei reprezentative este o clasare în primele opt, credeţi că se poate realiza?

Radu Voina: Este într-adevăr un obiectiv bun, dar greu de realizat. Trebuie să fim obiectivi, jucăm cu Norvegia, unde nu avem decât şanse teoretice, deoarece Norvegia domină handbalul de mulţi ani, iar după aceea trebuie să mai batem în grupă Elveţia şi Macedonia de Nord, ceea ce nu va fi uşor. Elveţia este o echipă în creştere, iar Macedonia de Nord este cam de calibrul nostru.

AGERPRES: Deci este o sabie cu două tăişuri faptul că suntem gazde?

Radu Voina: Categoric. Să nu se uite, a juca acasă se spune că ar fi un avantaj, dar este şi un stres dublat, cu emoţiile şi cu tot ceea ce duce la dorinţa acestor fete de a face rezultate bune.

AGERPRES: Iar faptul că avem o echipă tânără face misiunea la acest Campionat European cu atât mai dificilă?

Radu Voina: Sigur că este o echipă tânără, nu are experienţă. Acum nu mai are rost să tot discutăm, sunt jucătoare care, în marea majoritate, sunt rezerve ale străinelor care activează la noi în campionat. Se tot discută această problemă, însă e greu de rezolvat. Suntem în Europa, dar atunci când nu prea joci la club şi eşti obligat după aceea sub tricolor să faci rezultate, de multe ori nu prea reuşeşti. Se spune, aşa am învăţat şi noi la şcoală, că meciurile sunt antrenamentul cel mai bun. Ori fetele noastre, de cele mai multe ori, aplaudă de pe marginea terenului evoluţia unor jucătoare străine din echipele lor.

AGERPRES: A trecut un an şi jumătate de la retragerea Cristinei Neagu, cum e azi echipa naţională a României fără ea? Încă se mai simte absenţa ei?

Radu Voina: Am spus-o şi la vremea respectivă, când Cristina juca, expresia echipei României cu Cristina în teren este într-un anumit mod, iar fără Cristina Neagu este un alt mod de exprimare. Acum, viaţa sportivă este scurtă şi fiecăruia îi vine rândul să spună stop, pentru că urmează o viaţă după aceea. Indiferent cum te numeşti, te vei retrage, dar asta nu înseamnă că sportul respectiv va suferi. Va suferi în prima fază, se va vedea şi se va simţi absenţa, dar poate să fie şi o rampă de lansare pentru celelalte jucătoare, care nu se puteau exprima prin prezenţa anumitor lideri.

AGERPRES: Sunt diferenţe între lotul pe care l-aţi avut dumneavoastră în 2010 şi cel de azi, de la CE 2026. Cum aţi reuşit atunci să le motivaţi pe fete şi să aduceţi prima şi singura medalie europeană din istoria handbalului românesc?

Radu Voina: Sigur, primul lucru de afirmat este că, la vremea când antrenam eu, în 2010, jucătoarele străine erau puţine în loturile echipelor de club din România. Începuse perioada în care veneau câteva jucătoare din Ucraina sau Rusia, dar nu din vestul Europei. Fetele noastre jucau constant, aveau valoare, erau jucătoare care duceau greul la echipele de club, ceea ce este oarecum în contradicţie cu ce se întâmplă astăzi. Acum nu vorbim de o jucătoare sau două, ci de o generaţie. La sporturile de echipă trebuie să vină o generaţie întreagă care să dea valoarea echipei respective. Ce s-a întâmplat atunci... ce putem să mai zicem, păcat de meciul cu Suedia (n.r. - din semifinalele CE 2010), pentru că el ne putea arunca în finala Campionatului European şi nu se ştie ce se putea întâmpla acolo.

AGERPRES: Putem să visăm la un nou podium european sau mai este nevoie de timp?

Radu Voina: Va fi greu. Trebuie să fim realişti. Acolo, când luăm toate echipele din Europa, eu zic că primele zece... Preşedintele a zis să terminăm primele opt, eu zic că dacă terminăm în primele zece este o performanţă foarte bună. Trebuie să vedem realitatea aşa cum este, să nu ne mai lăudăm şi să nu mai creăm presiune şi emoţii în plus pentru nişte fete care oricum îşi vor pune ele însele destulă presiune.

AGERPRES: Din punct de vedere tehnico-tactic, poate scoate selecţionerul Ovidiu Mihăilă maximum din lotul pe care îl are la dispoziţie la acest European?

Radu Voina: Departe de mine gândul de a judeca sau a caracteriza eu antrenorii echipei naţionale. Coco Mihăilă este însă un pasionat de handbal, a demonstrat-o în relativ scurta lui carieră de antrenor. Este un pătimaş, mănâncă handbal pe pâine de trei ori pe zi şi trebuie să avem încredere în el. Sunt convins că va face absolut tot ce depinde de el, dar ştiţi, la un sport de echipă sunt mai multe jucătoare. Sper să găsească liantul între el şi jucătoare, iar echipa noastră să-şi găsească capacitatea de a juca foarte bine şi fetele să fie mândre de ceea ce fac pe teren.

AGERPRES: Ca fost selecţioner care a reuşit ultima mare performanţă a României la un European, ce sfat le-aţi da jucătoarelor înaintea acestui turneu?

Radu Voina: Jucătoarelor le-aş spune să se bucure de handbal, să nu-şi creeze presiuni în plus. Să nu se gândească neapărat la rezultate înainte de meciuri, ci să joace cu plăcere, cu dezinvoltură, pentru că apoi toate eforturile lor vor fi răsplătite. E foarte important să fie unite şi să asculte de indicaţiile care vin de la stafful tehnic.

România, în grupă cu Norvegia, Macedonia și Elveția

Campionatul European feminin de handbal 2026 va avea loc în perioada 3-20 decembrie, în România, Polonia, Cehia, Slovacia şi Turcia, fiind pentru prima dată când competiţia este găzduită de cinci ţări.

România face parte din Grupa B, alături de campioana olimpică, mondială şi europeană en titre Norvegia, Elveţia şi Macedonia de Nord, meciurile din această grupă urmând să se dispute la BTarena din Cluj-Napoca.

Tricolorele vor debuta pe 4 decembrie, împotriva Norvegiei, apoi vor întâlni Macedonia de Nord pe 6 decembrie şi Elveţia pe 8 decembrie. Primele două clasate din fiecare dintre cele şase grupe se califică în grupele principale ale competiţiei.

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