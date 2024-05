Radu Voina, campion mondial, a comentat jocul tricolorilor în victoria de miercuri, scor 31-30 cu Cehia, în manșa tur a barajului pentru Campionatul Mondial din 2025.

Jucătorii antrenați de George Buricea au deblocat apărarea Cehiei trei sferturi din meci. După ce la pauză, Demis Grigoraș și colegii lui conduceau, scor 16-11, în actul secund România s-a detașat treptat. A avut chiar un avans de șapte goluri în două rânduri, însă a clacat inexplicabil pe final, iar adversarii au profitat de nesincronizările din apărarea tricolorilor.

Radu Voina: "Am avut un pic de noroc, de aici trebuie să plecăm"

Radu Voina, unul dintre cei mai valoroși foști hanbdaliști și antrenori, a evidențiat și părțile bune, dar și capitolele la care naționala a fost deficitară contra Cehiei.

“Am avut, ca de multe ori, o tragere la sorți avantajoasă. Am avut șansa să picăm cu Cehia, care nu este precum alte echipe. Am avut un pic de noroc, de aici trebuie să plecăm. Un nou selecționer, George Buricea, foarte bun după părerea mea, care are viitorul în față și a demonstrat-o la echipa lui de club.

O sală plină la Baia Mare care a susținut echipa. A fost un meci care ne-a dus de la agonie la extaz. Am făcut un meci bun, un meci curajos. Am condus cu șapte goluri și ne-am inflamat mai mult decât trebuia.

Radu Voina: "La meciul retur suntem cu a doua șansă"

Trebuie să recunoaștem, Cehia nu a impresionat deosebit. Dar a avut câțiva jucători foarte buni și a echilibrat jocul. Din păcate, cu unele greșeli prin apărare, am reușit să câștigăm la un singur gol.

Sigur, este o victorie de palmares. Am învins Cehia. Buricea și noua echipă au bifat o victorie. Dar cred că trebuie să fim obiectivi și să spunem că la meciul retur suntem cu șansa a doua. Dar băieții n-au nimic de pierdut. Se pot întâmpla și minuni. Să așteptăm cu încredere!”, a declarat Radu Voina, potrivit Sport Total FM.

Returul e programat duminică, de la 17:30, la Brno , în direct pe Pro Arena și VOYO

, în direct pe Pro Arena și VOYO Demis Grigoraș a fost cel mai bun marcator al României în meciul tur, cu nouă goluri

Naționala masculină a României a fost ultima dată la o ediție a CM în 2011, când tricolorii erau pregătiți de Vasile Stângă.

VIDEO România - Cehia 31-30 a fost transmis pe Pro Arena și VOYO