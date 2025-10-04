GALERIE FOTO Caz șocant în sportul românesc! Antrenorul l-a lovit cu pumnul pe jucător în timpul meciului. Ce a urmat

Caz șocant în sportul românesc! Antrenorul l-a lovit cu pumnul pe jucător în timpul meciului. Ce a urmat Handbal
Caz șocant în sportul românesc.

zoran nikolicCSM VasluiSCM Politehnica TimișoaraHandbalGeorge Buricea
Sâmbătă seară s-a disputat partida dintre CSM Vaslui și SCM Politehnica Timișoara la handbal masculin, în runda a cincea din Liga Națională.

George Buricea, antrenorul lui SCM Poli Timișoara și selecționer al naționalei, și-a lovit cu pumnul un jucător

După o primă repriză încheiată la egalitate, CSM Vaslui a reușit să capetee un avantaj de patru goluri în actul secund, lucru ce l-a scos din sărite pe George Buricea, antrenorul celor de la SCM Politehnica Timișoara și, totodată, selecționerul naționalei masculine de handal a României.

Într-un moment de furie, Buricea este surprins de camerele de filmat în timp ce îl bruschează pe pivotul sârb în vârstă de 34 de ani, Zoran Nikolic. Apoi, în timp ce Nikolic se zbate să scape din strânsoarea lui Buricea, antrenorul îl lovește cu pumnul în figură, până când intervin cei din staff-ul Politehnicii.

Șocantă este însă sancțiunea primită de George Buricea în timpul jocului. Antrenorul timișorenilor a primit o eliminare de bancă de doar două minute.

CSM Vaslui s-a impus cu scorurl de 28-27.

