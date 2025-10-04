Sâmbătă seară s-a disputat partida dintre CSM Vaslui și SCM Politehnica Timișoara la handbal masculin, în runda a cincea din Liga Națională.

După o primă repriză încheiată la egalitate, CSM Vaslui a reușit să capetee un avantaj de patru goluri în actul secund, lucru ce l-a scos din sărite pe George Buricea, antrenorul celor de la SCM Politehnica Timișoara și, totodată, selecționerul naționalei masculine de handal a României.

Într-un moment de furie, Buricea este surprins de camerele de filmat în timp ce îl bruschează pe pivotul sârb în vârstă de 34 de ani, Zoran Nikolic. Apoi, în timp ce Nikolic se zbate să scape din strânsoarea lui Buricea, antrenorul îl lovește cu pumnul în figură, până când intervin cei din staff-ul Politehnicii.

Șocantă este însă sancțiunea primită de George Buricea în timpul jocului. Antrenorul timișorenilor a primit o eliminare de bancă de doar două minute.

CSM Vaslui s-a impus cu scorurl de 28-27.

