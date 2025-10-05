Antrenorul Politehnicii și selecționerul naționalei de handbal masculin, George Buricea, l-a bruscat pe Zoran Nikolic, ba chiar, din imagini, pare că tehnicianul îl lovește cu pumnul pe jucătorul sârb. Pentru gestul său, Buricea a primit o eliminare de două minute.

Zoran Nikolic: ”Nu a fost vorba despre violență!”

Federația Română de Handbal a luat însă măsuri și a anunțat că acest caz va ajunge pe masa Comisiei de Disciplină.

Între timp, Zoran Nikolic, handbalistul implicat în acest scandal, a explicat cum au stat, de fapt, lucrurile. Chiar dacă în imagini se vede clar cum acesta este lovit, Nikolic a negat vehement că ar fi avut loc o lovitură.

”Este un moment la cald, dar nu a fost vorba despre violență, cum văd că s-a scris. Antrenorul mi-a atras atenția asupra greșelii făcute și m-a împins ca să mă duc la locul meu de pe bancă și să nu luăm două minute de eliminare.

Doamna observator Ciulei m-a întrebat dacă am fost lovit și i-am explicat că nu s-a întâmplat acest lucru. După meci, am fost împreună la analiza video a fazei și a văzut că a fost mâna mea acolo, nu e mâna antrenorului.

Nici măcar nu a fost aproape să mă lovească, doar că eu, când am făcut pasul în spate, m-am dezechilibrat și asta a amplificat imaginea. Sper să trecem cu bine peste aceste momente, pentru că ne așteaptă un meci important miercuri, la Constanța”, a spus Zoran Nikolic.

