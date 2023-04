Antrenor la echipa de handbal FC Barcelona din 2009 până în 2021, alături de care a câștigat 50 de trofee, dintre care trei EHF Champions League, ultimul chiar în anul în care a plecat, 2021, Xavi Pascual a fost „lovitura” dată de Dinamo, iar tehnicianul născut în Barcelona nu a venit singur.

Fiul său, Alex Pascual Garcia (23 ani), jucător și el la FC Barcelona timp de trei sezoane, l-a însoțit în aventura din România. Tânărul joacă pe postul de extremă stânga și a devenit rapid un jucător important în echipa „dulăilor”. În sezonul trecut, când Dinamo a câștigat titlul la primul an sub comanda lui Pascual, Alex a reușit să înscrie 37 de goluri în EHF Champions League.

Aflat și el la al doilea sezon alături de Dinamo, tânărul handbalist a marcat 30 de goluri în acest sezon în competiția europeană, unde echipa pregătită de tatăl său a fost eliminată de Kiel în play-off-ul pentru sferturile de finală.

După titlul câștigat de Dinamo și sărbătorit în urma meciului de pe teren propriu cu Vaslui, scor 39-29, Alex Pascual a discutat cu www.sport.ro într-un interviu în care s-a deschis și a vorbit despre cariera sa, trecerea de la Spania la România, dar și despre ce înseamnă pentru el să lucreze alături de tatăl său.

Alex Pascual, despre mutarea în România + cuvântul preferat în română :)

Bună, Alex! Felicitări pentru titlul câștigat. Campion în Spania, cu Barcelona, acum din nou campion cu Dinamo. Cum se simte această victorie?

Adevărul e că e foarte bine, e al doilea an în care câștigăm titlul în România și sunt foarte fericit.

Dinamo este prima ta experiență în „afara casei”. Cum a fost schimbarea pentru tine? Ți-a fost dificil să te adaptezi?

La început da, puțin, dar apoi datorită oamenilor din club, fanilor și coechipierilor mi-a fost mai ușor și mă bucur să fiu aici.

Cum ți se pare România?

Îmi place foarte mult, a fost o surpriză plăcută, sunt foarte fericit că sunt aici.

Ai învățat limba română? Care ți se pare cel mai nostim cuvânt de pronunțat în română?

Știu să spun unele cuvinte, dar studiez la master, mi-e mai greu pentru că atunci când ajung acasă după-amiaza trebuie să învăț și mă focusez mai puțin pe limba română. (n.r.: - cel mai amuzant cuvânt de pronunțat) Așteaptă (n.r.: - râde), așteaptă îmi place mult.

Ce îți lipsește din Spania?

Mâncarea.

Ce îți place să faci în timpul liber?

Îmi place să fac puțin din toate, să mă joc pe PlayStation, îmi place să stau pe calculator, să mă uit la televizor, dar și să ies să mă plimb, lucrurile obișnuite, dar în special îmi place să stau acasă.

Obiectivul lui Dinamo pentru sezonul următor: „E foarte dificil!”

Joci cu foarte multă ușurință și pari neînfricat pe teren, s-a văzut și cu Kiel. E ceva dezvoltat în timp sau ai avut dintotdeauna încrederea asta?

Cred că am fost întotdeauna așa, am avut mereu încrederea asta și cred că am încredere în mine, în posibilitățile mele, joc așa cum știu și întotdeauna dau 100%.

Ai câștigat deja Liga Campionilor alături de Barcelona, avându-l pe tatăl tău alături. Ce crezi? Ar putea Dinamo în sezonul următor să spere la un astfel de trofeu?

Pentru anul următor e foarte dificil, noi trebuie să încercăm să facem ceea ce am făcut și în acest an, obiectivul nostru va fi să ajungem în fazele eliminatorii și să sperăm că în câțiva ani, nu știu să spun câți, vom putea fi în Final Four și cred că un astfel de obiectiv e un vis pentru club și o experiență incredibilă, sper ca într-o zi să o și poată câștiga.

Care este secretul tău la loviturile de la 7 metri?

Arunc la poartă! (n.r. râde) Încerc să analizez puțin portarul, ce mișcări face mai mereu, în timpul meciului îmi iese.

Cuplul tată-fiu care aduce titluri: „La club sunt unul dintre ceilalți jucători!”

Ai câștigat Liga Campionilor alături de tatăl tău și tot cu el ai cucerit titlul cu Dinamo. Nu foarte mulți sportivi se pot lăuda că lucrează alături de tatăl lor și fac și performanță împreună. Ce înseamnă pentru tine acest lucru?

Pentru mine e ușor, știm că există o diferență între ce se întâmplă aici și ce se întâmplă în afară. Când suntem la echipă, antrenamente, la meci, el este antrenorul, iar eu sunt încă unul dintre ceilalți, afară putem să facem această diferență și avem relația tată-fiu obișnuită, aici, înăuntru, eu sunt doar un jucător, iar el antrenorul.

Este mai riguros cu tine tatăl tău decât cu ceilalți jucători?

Nu consider că e mai dur cu mine, întotdeauna se comportă la fel cu toți și dacă am făcut ceva rău ne spune, dacă trebuie să ne schimbe face asta și se comportă în același fel cu toți.

Există și vreun dezavantaj în a lucra cu tatăl tău?

Nu, știm să delimităm foarte bine lucrurile astea, e clar cum stau lucrurile când suntem aici, în teren și cum stau atunci când suntem afară. Dacă fac ceva rău el îmi spune, dar imediat ce ieșim de la Dinamo suntem tată-fiu, ce se întâmplă la club rămâne acolo.

Alex Pascual, la superlativ despre fanii lui Dinamo: „Nu există comparație!”

Care este cel mai bun portar pe care l-ai întâlnit?

Am avut norocul de a juca alături de portari foarte buni, în prezent toți trei pe care îi avem la Dinamo mi se par foarte buni. Dar e adevărul este că în perioada de la Barca cred că am jucat alături de doi dintre cei mai buni, Kevin și Gonzalo. Și împotriva cărora am jucat, am avut norocul de a mă confrunta cu Landin (n.r. Niklas Landin Jacobsen, Kiel, Danemarca), pe care îl urmăream încă de când eram mic, pentru mine el este cel mai bun împotriva căruia am jucat, iar din istorie cred că David Barrufet și Arpad Sterbik sunt cei mai buni.

Care este cel mai bun handbalist român, în opinia ta?

Toți jucătorii de la Dinamo.

România a fost de patru ori campioană mondială la handbal. Ce crezi că îi lipsește acum să se califice la un Campionat Mondial?

Cred că acum fac lucrurile bine, încep să arate mai bine, am văzut meciurile cu Feroe, cu Austria și Ucraina. Cred că joacă bine, sper să poată să se califice întâi la Campionatul European și apoi vedem ce se întâmplă.

Ce părere ai despre faptul că București este singura capitală din țările cu handbal european care nu are o sală polivalentă modernă?

Nu putem face noi, jucătorii, nimic, asta depinde de club, de Federație. Noi putem să le fim recunoscători fanilor lui Dinamo, să mergem să jucăm acolo, poate nu e cel mai modern și nici cel mai mare, dar acolo e cea mai mare presiune, suporterii ne încurajează încă din minutul 0 până în minutul 60, pe toată durata meciului, adevărul e că asta este cel mai important pentru o echipă.

Cum ți se par fanii lui Dinamo în comparație cu cei ai Barcelonei?

Sincer, nu există comparație, voi spune mereu asta și nu pentru că joc la Dinamo, mi se pare cea mai frumoasă galerie din Europa. Este incredibil să ieși pe teren, au demonstrat asta atât pe teren propriu, dar mai ales în deplasări. Când am jucat cu GOG în Europa au fost cu noi, când am fost la Porto au fost cu noi, la Barcelona au fost oameni, la fel și la Kiel. Nu contează unde jucăm, întotdeauna există fani ai lui Dinamo cu noi, iar acasă, ce mai pot spune? Pierdem pe teren propriu cu Kiel la 10 goluri și continuă să ne susțină, rămân alături de noi, sunt lucruri care nu s-ar întâmpla la altă echipă, trebuie să fim recunoscători, noi jucătorii oferim mereu 100%, dar faptul că îi avem mereu alături de noi e incredibil.

Nume surpriză! Fotbalistul ales de Alex Pascual pentru a-l „învăța” handbal

Ai vreun regret legat de cariera ta până acum?

Faptul că am pierdut meciul cu Kiel. Dar nu, sunt recunoscător pentru celelalte lucruri, pentru drumul pe care l-am ales, cred că era o experiență de care aveam nevoie și mă bucură că sunt aici.

Care a fost cel mai greu moment din carieră? Cum l-ai depășit?

Din fericire, nu am avut nicio accidentare importantă care să mă țină mult timp departe de teren, sper să rămână lucrurile la fel și pe viitor. Poate cel mai rău moment, să spun așa, e când pierdem meciurile, pentru mine asta este cel mai rău, să pierzi. Îmi place cum jucăm, dar pentru mine cel mai rău e când pierdem.

Ai avut degete rupte în carieră?

Mi-a sărit unul, e ceva normal la handbal, dar din fericire nu am avut niciodată degetele rupte.

Dacă ai putea învăța un fotbalist celebru să joace handbal, pe cine ai alege?

Iago Aspas. Eu m-am născut în Galicia, echipa mea preferată este Celta Vigo și în prezent Iago e cel mai bun jucător din echipă, pe el l-aș alege.

Are întotdeauna o pereche nouă de pantofi în geantă. "Le scot din seif, nu le poate atinge nimeni"

Care este alt sport pe care îl preferi în afară de handbal?

Îmi plac multe sporturi, fotbalul, mă uit mult la televizor, dar urmăresc și baschet.

Câte perechi de pantofi de handbal îți iei cu tine la un meci?

Două, întotdeauna cele cu care voi juca și întotdeauna am o pereche nouă cu mine. Noi, nefolosite, în cazul în care am nevoie. Noi, noi, le scot din seif în ghiozdan și nu le poate atinge nimeni.

Ce planuri ai?

Vom vedea, mai am un an de contract cu Dinamo, vom vedea ce se întâmplă, nu se știe niciodată.